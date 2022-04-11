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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة أهالي المحافظة.. مستشفي أسوان الجامعي تجرى ٦٥٢٣عملية جراحية خلال 4 أشهر

المستشفى الباطنى
المستشفى الباطنى التخصصى بجامعة أسوان

صرح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأن المستشفى الجامعي أجرت ٦٥٢٣ عملية جراحية متنوعة بأقسام المستشفى المختلفة وذلك طبقاً لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي دخلت المستشفى الجامعى خلال الـ٤ شهور الماضية في مختلف أقسام المستشفى والتي يبلغ عددها 36 قسماً علاجياً. 

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أن ذلك يأتي فى إطار المنظومة العلاجية والصحية التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

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وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يأتي أيضاً في ظل الجهود التي تبذلها مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان، واهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن المستشفي الجامعي حققت أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي قامت من خلال وحدة العمليات بإجراء ٦٥٢٣حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الأقسام وذلك خلال أربعة أشهر في الفترة من شهر نوفمبر ٢٠٢١ حتى شهر فبراير لعام الحالي ٢٠٢٢، كما بلغ عدد حالات المترددين خلال هذه الفترة  ٨٥,٦١٧.٦٥١ حالة ما بين دخول عام ودخول استقبال وعيادات خارجية وعمليات.

وأكد الدهشوري أن ذلك من ثمار ونتائج  التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير أقسام المستشفي التي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء و استشاريي مختلف التخصصات بمختلف أقسام المستشفي الجامعي.

من جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن المستشفي الجامعي استقبلت خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١ مايقرب من ٢١٧٧ حالة وخلال شهر ديسمبر ٢١٤٩ حالة أما شهر يناير لعام٢٠٢٢  ما يقرب من ٢٢٤٢حالة وشهر فبراير ٢٠٧٢ حالة، أما حالات دخول الاستقبال خلال شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١ بلغت ٢٥٥٥٨ حالة وشهر ديسمبر ٢٥٢٦٢ حالة أما شهر يناير ما يقرب من ٢٥٣٢٦حالة وشهر فبراير ٢٠٦٥١حالة لعام ٢٠٢٢ الجاري  ويأتي ذلك في إطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور ايمن عثمان اخبار المحافظات

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