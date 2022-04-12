عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الأقباط بقرب الاحتفال بعيد القيامة ويوجه برفع الإشغالات

محافظ القاهرة اللواء
محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، التهنئة للأخوة الأقباط؛ بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة. 

مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول الأديرة والكنائس.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، والذي عقد، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة المحافظ، وحضور نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية والسكرتير العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث قدم المحافظ التهنئة بذكرى العاشر من رمضان لكافة رجال القوات المسلحة والمواطنين.. مؤكدا أن هذه الذكرى رمزًا للعزة والكرامة.
وقال محافظ القاهرة إن الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع حرصًا على المواطنين في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قامت بفتح العديد من المنافذ والمعارض بالتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وأكد توافر جميع السلع بالأسواق، وأن هناك أرصدة كافية من الدقيق والقمح، مشيرا إلى أنه يتم المتابعة على مدار الساعة حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص بأي سلعة. 
ودعا محافظ القاهرة المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع باعتبار أن المواطن شريك للدولة في عبور الأزمة العالمية، خاصة مع وجود وفرة لجميع السلع بالأسواق.. مشددا على مديريتي التموين والصحة بتكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية؛ للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.
وأشاد بجهود هيئة النظافة، مؤكدا أن هناك متابعة مكثفة لشركتي النظافة العاملتين بالمنطقتين الشرقية والغربية، وأن هناك تحسنًا ملحوظا في مستوى النظافة، وهو ما يلمسه المواطنون بالشارع. 
وطالب محافظ القاهرة النواب بالتوسع في إنشاء أسواق ومواقف حضارية لاستيعاب الباعة والقضاء على المواقف العشوائية. 
كما شدد على استمرار تنفيذ الموجة الـ 19 الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مطالبا رؤساء الأحياء بالرد الفوري على المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها في التعديات والبناء المخالف. 
كما طالب خالد عبد العال بالإسراع في تنفيد الخطة الاستثمارية. 
من جانبه، أكد مدير مديرية الشئون الصحية الدكتور محمد شوقي، خلال الاجتماع، أن هناك تحسنا كبيرا في الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالعاصمة، مشيرا إلى توافر مخزون الأدوية، وأن هناك استعدادات مكثفة بالمديرية للتعامل مع أعياد الأقباط وعيد الفطر المبارك.
بدوره، أكد الدكتور عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين توافر أرصدة كافية من كافة السلع الاساسية والاستراتيجية واستمرار تكثيف حملات الرقابة على الأسواق.

محافظ القاهرة عيد القيامة تكثيف أعمال النظافة رفع الإشغالات هيئة النظافة مديرية التموين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

موضوعات متعلقة

خالد عبد العال يناقش كيفية استثمار اختيار القاهرة عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي

محافظ القاهرة: الدولة اتخذت إجراءات سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

تضم 16 فريقا.. افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم بهيئة نظافة القاهرة| صور

نقل 782 أسرة من عشوائيات مصر القديمة لمساكن الخيالة

حدث ليلا|الرئيس السيسي يرفض الانضمام للإخوان في الاختيار3.. حسن شحاتة يعلن جاهزيته لتدريب المنتخب..تعيين قائد جديد للحرب في أوكرانيا

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

تبدأ من 32 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-4-2022

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ترشيحاتنا

الاختيار 3..ما هي جماعة "جند الإسلام" التابعة للقاعدة والتي قضت عليها داعش؟

رامز موفي ستار.. صراخ عائشة بن أحمد بعد مشاهد الثعبان والتمساح| فيديو

بالقراءات العشر.. الجامع الأزهر يبث شعائر صلاة التراويح

موقع جول: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وبنزيما الأول

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

‎أمين البحوث الإسلامية: الطبيعة لا تصلح أن تكون العلة الموجِدة لهذا العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ