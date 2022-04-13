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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| جرعة من لقاح الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم كافية.. 6 مكملات غذائية تعزز المزاج والتركيز

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

أهم 5 معلومات عن الوحم خلال الحمل.. أبرزها تأثيره على المولود
 

تمكنت دراسة جديدة أجريت على الفئران من تحديد الجزء المسئول عن الوحم لدى المرأة الحامل فى الدماغ ويمكن استغلال هذه النتائج فى جعل الحمل البشري صحي أكثر خاص دماغ الفئرات ودماغ البشر لديهما ما يكفي من الأشياء المشتركة.

 

دراسة تكشف عن عقار جديد يخفض معدل وفيات كورونا
 

كشفت دراسة عن دواء تجريبيًا لمرضى فيروس كورونا COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة يعمل بشكل جيد لدرجة أن الشركة المصنعة للدواء أعلنت أنها أوقفت تجربتها السريرية مبكرًا وستتقدم بطلب للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ.

 

نظام غذائي للأم المرضعة لإنقاص الوزن في شهر رمضان
 

تحتاج المرأة بعد الولادة إلى نظام غذائي للام المرضعة لإنقاص الوزن في رمضان الذي اكتسبته خلال فترة الحمل، وتساعد الرضاعة الطبيعية على خسارة الوزن بعد الولادة، ولكن مقدار الوزن الذي تفقده المرأة يختلف من امرأة لأخرى.

 

جمال شعبان يحذر من تناول الحلويات والأطعمة الدسمة عقب الإفطار
 

بعد تصريح الإعلامي عمرو أديب، بأنه لا يحب الحلويات الحديثة كـ القطايف بالنوتيلا، والكنافة بالموز والمانجو، وأنه يفضل تناول أنواع الحلويات التي تعد على الوصفات القديمة الكنافة والقطايف المعدة بالمكسرات والشربات، فهل تناول هذه الحلويات بكثيرة أمر صحي أم  سلبي .

 

أعراض كورونا .. ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال؟
 

أوضحت دراسة جديدة، أنه قد يصاب الأطفال المصابون بفيروس كورونا SARs-COV-2، بأعراض أو قد يظلون بدون أعراض، أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض قد يعانون من الحمى والسعال المستمر وألم الصدر وفقدان الشم والتذوق والتهاب الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في العضلات أو صداع شديد، وهذه بعض العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID بين الأطفال.

 

دراسة.. جرعة من اللقاح المضاد للفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم كافية
 

تتلقى النساء حاليا في بريطانيا دعوات من الأطباء لفحص سرطان عنق الرحم كل ثلاث إلى خمس سنوات.. وحث مركز أبحاث السرطان في بريطانيا النساء على الاستمرار في القدوم للفحص عند دعوتهن.

 

يقي من الحموضة.. 11 فائدة لـ الخروب في رمضان
 

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الخروب .. 

 

6 مكملات غذائية تعزز المزاج والتركيز والتحفيز .. تعرف عليها
 

تعتبر الناقلات العصبية مسئولة بشكل أساسي في تعزيز الحالة المزاجية و الوظيفة الإدراكية، وتعتبر الناقلات العصبية هي جزيئات تساعد الجهاز العصبي على التواصل مع الخلايا العصبية وخلايا العضلات والغدد وأجزاء أخرى من الجسم بحيث تقوم جميع الخلايا والأعضاء والأنسجة بتنفيذ مهامها وتأدية وظائفها، و تؤثر على حركة العضلات ووظيفة القلب.

 

يقلل الكوليسترول ويمنع السرطان .. اكتشف فوائد الخروب

 

يرغب عدد كبير من الأشخاص فى معرفة فوائد الخروب الذي يعد من أشهر المشروبات التى يتم تناولها خلال شهر رمضان وهو أفضلها لصحة الجسم.

 

لحمايتها .. مكونات يجب تتواجد في معجون الأسنان
 

هل تساءلت يومًا عما يحتويه معجون الأسنان الخاص بك والذي يجعل أسنانك تبدو أكثر إشراقًا؟،حيث يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة وغير نشطة، ويساعد المكون الفعال في محاربة البكتيريا والبلاك، بينما يساعد المكون غير الفعال في الحفاظ على طعم معجون الأسنان وملمسه.

 

يعالج الزهايمر.. فوائد فيتامين B1 لصحة البشرة والعين
 

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته على فيسبوك فوائد فيتامين B1 للجسم.

 

علاج لمرض السكر في 3 دقائق
 

يحاول الأطباء باستمرار الوصول إلى علاج نهائي لمرض السكر.. وقد كشف بحث جديد  من مركز أبحاث GE وكلية الطب بجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا ومعاهد فينشتاين للأبحاث الطبية أنه يمكن علاج مرض السكر من النوع 2 بدون أدوية عن طريق الموجات فوق الصوتية.

 

يسبب وفاة الجنين.. ما هو الركود الصفراوي في الحمل 
 

الركود الصفراوي في الحمل هو حالة طبية تحدث في أواخر الحمل وتسبب الحالة حكة شديدة ولكن بدون طفح جلدي وتحدث الحكة عادة في اليدين والقدمين ولكنها قد تؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم.

 

قلة التركيز أبرزها.. 5 علامات تؤكد وجود خلل في الكبد
 

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف الحيوية التي يلعبها في يوم واحد، من إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الطعام إلى إزالة السموم من الدم، ويقع في الربع الأيمن العلوي من البطن ، ويؤدي الكبد أيضًا دورًا نشطًا في وظائف التمثيل الغذائي والوظائف التركيبية في الجسم، لذلك فإن أي تشوهات في عمل العضو يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في عمل الجسم بأكمل ، ويمكن أن تظهر العلامات بطرق مختلفة. 

 

مشروبات رمضان.. فوائد غير متوقعة لتناول السوبيا
 

السوبيا من المشروبات المشهورة في شهر رمضان، وتتكون من اللبن وجوز الهند والسكر، وهو ما يجعل مذاقها مميز يفضله الكبار والصغار، ويمكن تحضير السوبيا في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولكن هل شرب السوبيا له فوائد؟

 

قائمة بالسعرات الحرارية لأشهر حلويات رمضان
 

لا غني عن تناول الحلويات والمكسرات في شهر رمضان، ويكثر إعداد الوصفات المختلفة للحلويات في شهر رمضان، والتي من أشهرها الكنافة، والقطايف، والبسبوسة وغيرها من الحلويات الشهيرة والشهية.

 

بالخيار والعسل .. طريقة مذهلة لعلاج الهالات السوداء
 

ترجع فاعلية وصفة الخيار والعسل  فى علاج الهالات السوداء لاحتواء الخيار على خصائص مهدئة ومنعشة كما أن العسل يحسن البشرة ويعالج مشاكل عديدة بها.

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