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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض كورونا .. ما هي متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال؟

كورونا عند الأطفال
كورونا عند الأطفال

أوضحت دراسة جديدة، أنه قد يصاب الأطفال المصابون بفيروس كورونا SARs-COV-2، بأعراض أو قد يظلون بدون أعراض، أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض قد يعانون من الحمى والسعال المستمر وألم الصدر وفقدان الشم والتذوق والتهاب الحلق، ومشاكل في الجهاز الهضمي وآلام في العضلات أو صداع شديد، وهذه بعض العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID بين الأطفال.

ووجدت دراسة، نُشرت في مارس 2022 في مجلة طب الأطفال انتشار الخناق عند الرضع والأطفال الصغار الذين ثبتت إصابتهم بـ كورونا COVID-19 خلال موجة أوميكرون، أن الخناق هو عدوى في مجرى الهواء العلوي، مما يعيق التنفس ويسبب السعال النباحي، وهو ينطوي على تورم حول الحنجرة والتهاب الحنجرة وأنابيب الشعب الهوائية، لذلك يجب على الآباء الانتباه إلى أي من هذه الأعراض عند الأطفال.

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متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال

ووفقا لموقع timesofindia في الحالات الأكثر خطورة ، قد تظهر متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال (MIS-C) عند الأطفال المصابين بفيروس كورونا، يمكن أن تسبب هذه الحالة التهابًا لبعض الأعضاء والأنسجة بما في ذلك القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد أو العينين.

MIS-C هي مجموعة من الأعراض التي تشمل الحمى التي تستمر لمدة 24 ساعة أو أكثر. يأتي مع القيء والإسهال وآلام المعدة والطفح الجلدي والتعب والتنفس السريع واحمرار العينين واللسان الأحمر أو المتورم المعروف أيضًا باسم "لسان الفراولة".

تتضمن بعض علامات التحذير في حالات الطوارئ صعوبة في التنفس، والارتباك، وعدم القدرة على البقاء واعيًا ، وشحوب الجلد، ولون الجلد الرمادي والأزرق ، والشفتين أو الأظافر، وآلام شديدة في المعدة.

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