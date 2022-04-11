أمراض شائعة عند الأطفال وأعراضها وكيفية الوقاية منها

نظرًا لأن أجسام الأطفال تبني مناعة ضد العدوي، فإنهم عرضة للإصابة بالأمراض خلال سنواتهم القليلة الأولى، على الرغم من صعوبة منع طفلك من الإصابة بالمرض إليك أكثر الأمراض شيوعا وفقا لموقع هيلث:

التهابات الجهاز التنفسي-



تعد نزلات البرد وتورم اللوزتين والتهاب الحلق من أكثر التهابات الجهاز التنفسي شيوعًا لدى الأطفال فقد تهاجم الالتهابات الفيروسية والبكتيرية الجهاز التنفسي العلوي لطفلك.

بشكل عام ، تستمر هذه الأمراض ما بين سبعة إلى عشرة أيام. يمكن أن تساعد السوائل الدافئة طفلك على التعافي من التهاب الحلق.

يمكنهم أيضًا الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة على فترات منتظمة. لا تعطي طفلك أي مضادات حيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق إلا إذا وصفه الطبيب. سيتم حل معظم هذه المشكلات من تلقاء نفسها في غضون 5-10 أيام.

2. آلام الأذن



قد يكون ألم الأذن علامة على التهاب أو عدوى. تظهر التهابات قناة الأذن عادةً في قناة الأذن الداخلية

من المرجح أن يتأثر الأطفال بالتهاب الأذن الوسطى خلال العامين الأول والثاني (تبلغ ذروتها بين الأشهر 6 إلى 18 شهرًا). يمكن أن تُعزى إلى ضعف المناعة ، والتعرض للتدخين غير المباشر ، وأنواع الحساسية الأخرى.

الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر إصابة طفلك بعدوى الأذن تشمل تطعيم طفلك وغسل اليدين والرضاعة الطبيعية وتجنب الزجاجات في السرير والتعرض للدخان وتقليل استخدام اللهاية.



3. الإغماء



يمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم إلى الدماغ أحيانًا إلى إغماء الأطفال في المدرسة أو المنزل (المعروف أيضًا باسم الإغماء.

يمكن أن يتسبب الإجهاد البدني الشديد التعب ، ممارسة الرياضة أو الإجهاد العاطفي في إصابة طفلك بالإغماء.

يمكن الوقاية من الأغماء عن طريق تناول نظامًا غذائيًا صحيًا والحفاظ على رطوبة طفلك.

علم طفلك كيفية التعرف على أعراض الإغماء مبكرًا.

على سبيل المثال ، يجب تذكير طفلك بالاستلقاء أو وضع رأسه بين ساقيه عندما تبدأ الأعراض.