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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق لمحاربة أعراض نزلات البرد بفعالية

نزلات البرد
نزلات البرد

مع انخفاض درجات الحرارة ، وعدم استقرار حالة الجو تزداد الإصابات بنزلات البرد، يوعادة تكون نزلات البرد غير مريحة تمامًا مما يسبب الكثير من المضايقات، كما أنه لا يوجد علاج محدد لنزلات البرد ولكن يمكن التحكم في مدتها وشدتها. 

وهناك بعض النصائح والحيل التي يمكن أن تساعدك على محاربة نزلات البرد بشكل فعال، كما يعاني البعض أيضًا من أعراض الأنفلونزا الأخرى مع نزلات البرد مثل التهاب الحلق، وستساعد هذه النصائح أيضًا في مكافحة ذلك بشكل فعال. 

 

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1. السوائل الدافئة

هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها، يمكنك تناول الحساء أو شرب الماء الساخن والشاي وحليب الكركم والعسل والحليب والليمون الساخن وشاي الزنجبيل، ولا يفضل احتواء نظامك الغذائي على مشروبات تحتوي على الكافيين لأنها قد تسبب لك الجفاف.

2. ابق رطبا

سيساعدك شرب كمية كافية من السوائل على تخفيف الاحتقان، كما أنه يمنع الجفاف، اختر خيارات صحية واشرب الماء الدافئ.

3. العسل

العسل علاج لنزلات البرد والتهاب الحلق، لأنه يساعدك على تقليل تهيج الحلق، وستساعدك ملعقة من العسل على النوم بشكل أفضل، وإضافة بضع قطرات من عصير الزنجبيل إلى ملعقة كبيرة من العسل سيقلل من السعال ليلًا وأعراض التهاب الحلق لأن هذه التركيبة لها خصائص مضادة للبكتيريا.

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