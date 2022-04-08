مش بس البرد .. اضطراب الأكل و6 مسببات تصيبك بـ الغثيان

يعتقد عدد كبير من الأشخاص أن البرد فقط هو السبب فى الشعور بـ الغثيان والقئ ولكن في الحقيقة يمكن أن تزيد بعض خيارات نمط الحياة من احتمالات الإصابة بـ الغثيان.

ووفقا لما جاء فى موقع “ هيلث لاين” هناك أسباب كثيرة للشعورة بالقئ والغثيان غير البرد منها تناول بعض الأدوية التى لها آثار جانبية على المعدة والأمعاء لذا لابد من قراءة الآثار الجانبية للأدوية جيدا واضطرابات الأكل وتحدث عندما يقوم الشخص بتعديل عاداته وسلوكياته الغذائية بناءً على صورة جسمه غير الصحية ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء.

الشره المرضي اضطراب في الأكل يشعر الأشخاص المصابون بفقدان الشهية بـ الغثيان بسبب الجوع وحموضة المعدة الزائدة و يضطر المصاب إلى التقيؤ عمدًا لتطهير المعدة من أي طعام مستهلك.

يمكن أن يحدث الغثيان كعرض لأحد الأمراض الأكثر خطورة، بما في ذلك: التهاب السحايا والتهاب الزائدة الدودية وارتجاج في المخ وورم في المخ والصداع النصفي.

كما يتسبب استهلاك كمية كبيرة من الكحول في تلف بطانة القناة الهضمية. يمكن أن يتفاعل الكحول أيضًا مع حمض المعدة وكلاهما يسبب الغثيان والقيء.

في بعض الحالات ويمكن أن يؤدي استهلاك الكحول المفرط أيضًا إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.