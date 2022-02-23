طبيب بكاليفورنيا: الأطفال فوق 5 أعوام حصلوا على لقاح كورونا بأمريكا.. وهذه هي الأعراض القاتلة|فيديو

قال دكتور أحمد البرشاوي، أستاذ أمراض الرئة والعناية المركزة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن متحور أوميكرون ، انتشر بطريقة كبيرة وله مخاطر كبيرة، مؤكدا أنه قد يهمل البعض بعد التعرض لأعراضه حتى لو كانت شديدة ولا يقوم بالذهاب للمستشفى.

وأضاف أحمد البرشاوي، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك أطفالا أصيبوا بمتحور أوميكرون، وهناك حالة وفاة لطفل نتيجة هذا المتحور في أمريكا.

وكشف ، أستاذ أمراض الرئة والعناية المركزة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، عن الأعراض الخطيرة لمتحور أوميكرون، وهي عدم الإستقرار بدرجات الحرارة، والأزمات التنفسية الحادة، والتعب وعدم القدرة على الحركة لأيام متتالية.

وأشار أحمد البرشاوي إلى أن التطعيم هام لمواجهة المرض ، وتم التأكيد في أمريكا بأن الأطفال فوق سن الخمس أعوام يحصلون على التطعيم.