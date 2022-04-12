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إلهام أبو الفتح
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مرأة

6 مكملات غذائية تعزز المزاج والتركيز والتحفيز .. تعرف عليها

مكملات غذائية مسؤولة
مكملات غذائية مسؤولة عن تحسين المزاج

تعتبر الناقلات العصبية مسئولة بشكل أساسي في تعزيز الحالة المزاجية و الوظيفة الإدراكية، وتعتبر الناقلات العصبية هي جزيئات تساعد الجهاز العصبي على التواصل مع الخلايا العصبية وخلايا العضلات والغدد وأجزاء أخرى من الجسم بحيث تقوم جميع الخلايا والأعضاء والأنسجة بتنفيذ مهامها وتأدية وظائفها، و تؤثر على حركة العضلات ووظيفة القلب.

 

مكملات غذائية مسؤولة عن تحسين المزاج

 

وتحافظ الناقلات العصبية على صحة الجسم بالكامل، وذلك لأنها تؤثر على المستويات المرتفعة أو المنخفضة جدًا على الصحة العصبية والفسيولوجية  عن طريق السيروتونين والدوبامين نوربينفرين وحمض غاما أمينوبوتيريك GABA، إلا أن لكل منها دورا حيويا في طريقة التفكير والشعور والتصرف والتعامل مع العالم حول الإنسان، وفقا لما نشر في موقع Mind Your Body Green.
 

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يمكن تعزيز عمل الناقلات العصبية من خلال تناول عناصر غذائية ومواد حيوية في المكملات الغذائية، مع مراعاة استشارة الحوامل والمرضعات أو من يتناول علاجات دوائية للطبيب قبل تناول، وتشمل المكمات الغذائية ما يلي :

- فيتامينات B :
ويؤثر فيتامينات B على النمو والتطور وتعزيز تحويل الطعام إلى طاقة، وتساعد على تحسين صحة الدماغ بطرق لا تعد ولا تحصى. وتسهم فيتامينات B، على وجه التحديد الثيامين وحمض البانتوثنيك وفيتامين B6 وحمض الفوليك وفيتامين B12، على إنتاج عدد من النواقل العصبية الحيوية، من بينها الدوبامين والسيروتونين وGABA ونوربينفرين، وربطها بكل شيء من المزاج والسعادة إلى النوم والشهية.
 

- فيتامين D :
عندما يتعلق الأمر بتنظيم الحالة المزاجية، يؤثر فيتامين D على إنتاج السيروتونين والدوبامين للحفاظ على مستويات صحية منهما في الدماغ والأنسجة المحيطة.

- فيتامين C :
يلعب فيتامين C المضاد للأكسدة دورًا في تحويل الدوبامين إلى نوربينفرين، الذي يعد ضروريًا لإنتاج الأوكسيتوسين (المعروف أيضًا باسم هرمون الحب)، مما يجعله عنصرًا حاسمًا بالنسبة للمستويات الصحية لعدد من النواقل العصبية، التي تقوم بوظائف المخ المهمة مثل التعلم والمكافأة والذاكرة والثقة وتنظيم الحالة المزاجية.

 

مكملات غذائية مسؤولة عن تحسين المزاج



- أوميغا 3 :
وتشتهر أحماض أوميغا-3 بفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ، علاوة على دعم الذاكرة العاملة ومهارات حل المشكلات والتعلم اللفظي وعدد من الوظائف المعرفية الأخرى.

- المغنيسيوم :
يتميز معدن المغنيسيوم بتقديمه العديد من الفوائد الصحية، حيث يؤثر على كل من صحة العظام وضغط الدم والذاكرة وجودة النوم، ويشارك المغنيسيوم في تصنيع عدد من النواقل العصبية، هي السيروتونين والدوبامين والأوكسيتوسين والنوربينفرين، بما يعني أنه يمكن أن يعزز إدارة الإجهاد ودعم الحالة المزاجية. كما يقوم المغنيسيوم بدور كبير في إنتاج الناقل العصبي المهدئ GABA، الذي يقترن بعادات نوم صحية.


- البروبيوتيك :
إن العلاقة بين صحة القناة الهضمية ووظيفة الدماغ والرفاهية النفسية هي علاقة غريبة، إذ كيف يمكن لحالة الجهاز الهضمي أن يكون لها مثل هذا التأثير العميق على صحة الدماغ، والإجابة على لسان العلماء هي أن الناقلات العصبية تلعب دورًا كبيرًا، إذ تؤثر ميكروبيوتا الأمعاء بشكل عميق في تخليق الناقل العصبي، وخاصة إنتاج السيروتونين وGABA. كما ثبت أن بعض سلالات البروبيوتيك تزيد من مستويات الدوبامين.

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