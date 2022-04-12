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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قلة التركيز أبرزها.. 5 علامات تؤكد وجود خلل في الكبد

الكبد
الكبد

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف الحيوية التي يلعبها في يوم واحد، من إنتاج العصارة الصفراوية لهضم الطعام إلى إزالة السموم من الدم، ويقع في الربع الأيمن العلوي من البطن ، ويؤدي الكبد أيضًا دورًا نشطًا في وظائف التمثيل الغذائي والوظائف التركيبية في الجسم، لذلك فإن أي تشوهات في عمل العضو يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في عمل الجسم بأكمل ، ويمكن أن تظهر العلامات بطرق مختلفة. 

علامات خلل الكبد 

ووفقا لموقع timesofindia، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤدي الحالة إلى فشل الكبد، مما يؤدي إلى زرع الأعضاء أو حتى الموت، يمكن أن يساعد التعرف على علامات خلل وظائف الكبد في مرحلة مبكرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، وفيما يلي خمس علامات تحذيرية على أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح.

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1- اليرقان 

اليرقان حالة يصاب فيها الجلد والجزء الأبيض من العينين بلون أصفر، حتى البول يبدو أصفر غامق، هذه علامات منبهة لتلف الكبد وتلميح خفي لحالات أساسية أخرى، قد يحدث اليرقان عندما يفشل الكبد في معالجة خلايا الدم الحمراء بكفاءة مما يؤدي إلى تكوين البيليروبين، وهو نوع من الصباغ. يمتص الكبد السليم مادة البيليروبين ويحولها إلى مادة صفراء، والتي تشارك في عملية الهضم ويتم إخراج ما تبقى من خلال البراز.

2- حكة في الجلد 

تؤدي أي مشكلة في الأداء الطبيعي للكبد إلى تراكم مستويات عالية من ملح الصفراء تحت الجلد، هذا يؤدي في النهاية إلى حكة الجلد والقشور، تحدث مشكلات الجلد التي تتطور بشكل عشوائي بشكل عام بسبب مشاكل في الكبد. إنها العلامات الأولى والمنبهة للحالة، ليس كل من يعاني من مشكلة حكة الجلد لديه مستوى عالٍ من الصفراء.

3- فقدان الشهية

من وظائف العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد المساعدة في هضم الطعام، عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، فإنه يخل بوظيفة الكبد، مما يؤدي إلى فقدان الشهية، يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان الوزن وآلام البطن والغثيان وفقدان الوزن.

4- الكدمات

إذا تعرضت للكدمات بسهولة أو إذا كانت جروحك تستغرق وقتًا للشفاء، فاستشر طبيبك للتأكد من أن الكبد يعمل بشكل جيد، يحدث النزيف أو الكدمات بعد الإصابة بسبب نقص البروتينات المحددة اللازمة لتخثر الدم، ينتج الكبد البروتين المطلوب، والذي يمكن أن ينزعج بسبب أمراض الكبد الأساسية.

5- قلة التركيز

عندما يفشل الكبد في تنقية الدم من السموم ، فإنه يبدأ في إعاقة وظائف الجسم الأخرى، يمكن أن تظهر علامات تراكم السموم أيضًا في ذاكرتك وصحتك العقلية. قلة التركيز، والارتباك، وفقدان الذاكرة، وتقلب المزاج، وتغيرات الشخصية، كلها علامات على مشاكل الكبد الأساسية.
 

 


 

 

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