في ثوانٍ .. طرق التخلص من الهالات السوداء

المنطقة تحت العين أو حول العين ، والمعروفة أيضًا بالمنطقة المحيطة بالعضلة ، تكون أكثر عرضة للدوائر السوداء لكثير من النساء وكذلك الرجال خاصة خلال فترة الحجر الصحي ، عندما يزداد وقت الشاشة بسبب العمل من المنزل أو الشراهة فى مشاهدة مسلسل تلفزيوني.





التصبغ الداكن تحت العين يعطي مظهرًا مرهقًا، مما يجعل المرء يبدو تحت الطقس أو يعاني من قلة النوم.. بما أن الجلد حول العين هو أنحف، ينتج عن ذلك انعكاس المارون الداكن الكامن وراء العين المدارية، وهي عضلة دائرية.





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"عندما لا ينعكس الضوء ، فإنه يعطي نظرة مظلمة للمنطقة. مع زيادة وقت الشاشة والضغط في أيام الغلاف الصعبة هذه ، يتسبب الضوء الاصطناعي من الشاشة في الكثير من الجفاف لأنه يسرق الرطوبة من الجلد ويؤدي أيضًا إلى انهيار الكولاجين "، توضح الدكتورة جيتا جريوال ، جراح التجميل ، ومضاد الشيخوخة والجمال والعافية. إجهاد العينين يجعل جيوب الدهون تذوب بشكل أسرع. كما أنه يعيق دوران الأوعية الدقيقة في الدم مما يؤدي إلى تراكم المنتجات الثانوية الأيضية.





إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل معها:





* إن استهلاك الكحول أو الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون ، خاصة في وقت لاحق من اليوم ، يسبب الانتفاخ بسبب احتباس الماء.





* تدرب على خمس حركات دائرية باتجاه عقارب الساعة وخمس حركات دائرية لطيفة عكس اتجاه عقارب الساعة مع مرطب غني بالفيتامينات خاصة C و E و K مع الحرص على أن تكون لطيفًا للغاية ولا تضغط بشدة على هذا الجلد الرقيق حيث أن الضغط الشديد يمكن أن يسبب المزيد من الضرر.





* ضع كريم تحت العين 40 دقيقة قبل النوم. تعد الكريمات التي تحتوي على فيتامين K و C و E علاجات فعالة للهالات السوداء. يساعد الفرك اللطيف في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة على تحسين الدورة الدموية كما يحفز الدورة اللمفاوية.





* نقع أكياس الشاي الأخضر في الماء المثلج أو تجميدها ووضعها على العينين. هذا يساعد على تقليص الأوعية الدموية وبالتالي تقليل الهالات السوداء.





* الإبرة الدقيقة مع الفيتامينات المضادة للأكسدة وعوامل التفتيح مثل عرق السوس arbutus يساعد على بناء القوة في الجلد حول الحجاج.





* يساعد ترقيع الدهون أو الحشوات على استعادة الجيوب الدهنية المذابة أو المنزلق مما يصحح التشوه المقعر إلى محدب يعكس صورة واحدة ، ويتخلص من المظهر المتعب