AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في ثوانٍ .. طرق التخلص من الهالات السوداء

السبت 11/يوليه/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
المنطقة تحت العين أو حول العين ، والمعروفة أيضًا بالمنطقة المحيطة بالعضلة ، تكون أكثر عرضة للدوائر السوداء لكثير من النساء وكذلك الرجال خاصة خلال فترة الحجر الصحي ، عندما يزداد وقت الشاشة بسبب العمل من المنزل أو الشراهة فى مشاهدة مسلسل تلفزيوني.

التصبغ الداكن تحت العين يعطي مظهرًا مرهقًا، مما يجعل المرء يبدو تحت الطقس أو يعاني من قلة النوم.. بما أن الجلد حول العين هو أنحف، ينتج عن ذلك انعكاس المارون الداكن الكامن وراء العين المدارية، وهي عضلة دائرية.

اقرأ أيضًا|
"عندما لا ينعكس الضوء ، فإنه يعطي نظرة مظلمة للمنطقة. مع زيادة وقت الشاشة والضغط في أيام الغلاف الصعبة هذه ، يتسبب الضوء الاصطناعي من الشاشة في الكثير من الجفاف لأنه يسرق الرطوبة من الجلد ويؤدي أيضًا إلى انهيار الكولاجين "، توضح الدكتورة جيتا جريوال ، جراح التجميل ، ومضاد الشيخوخة والجمال والعافية. إجهاد العينين يجعل جيوب الدهون تذوب بشكل أسرع. كما أنه يعيق دوران الأوعية الدقيقة في الدم مما يؤدي إلى تراكم المنتجات الثانوية الأيضية.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل معها:

* إن استهلاك الكحول أو الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون ، خاصة في وقت لاحق من اليوم ، يسبب الانتفاخ بسبب احتباس الماء.

* تدرب على خمس حركات دائرية باتجاه عقارب الساعة وخمس حركات دائرية لطيفة عكس اتجاه عقارب الساعة مع مرطب غني بالفيتامينات خاصة C و E و K مع الحرص على أن تكون لطيفًا للغاية ولا تضغط بشدة على هذا الجلد الرقيق حيث أن الضغط الشديد يمكن أن يسبب المزيد من الضرر.

* ضع كريم تحت العين 40 دقيقة قبل النوم. تعد الكريمات التي تحتوي على فيتامين K و C و E علاجات فعالة للهالات السوداء. يساعد الفرك اللطيف في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة على تحسين الدورة الدموية كما يحفز الدورة اللمفاوية.

* نقع أكياس الشاي الأخضر في الماء المثلج أو تجميدها ووضعها على العينين. هذا يساعد على تقليص الأوعية الدموية وبالتالي تقليل الهالات السوداء.

* الإبرة الدقيقة مع الفيتامينات المضادة للأكسدة وعوامل التفتيح مثل عرق السوس arbutus يساعد على بناء القوة في الجلد حول الحجاج.

* يساعد ترقيع الدهون أو الحشوات على استعادة الجيوب الدهنية المذابة أو المنزلق مما يصحح التشوه المقعر إلى محدب يعكس صورة واحدة ، ويتخلص من المظهر المتعب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة

فى 15 دقيقة تخلصى من الهالات السوداء للأبد

أرخص علاج للبشرة.. فوائد مقشر القهوة التركية

يزيل الهالات السوداء.. فوائد زيت جنين القمح وطريقة استعماله

نوع زيت مهمل يخلصك من الهالات السوداء سريعا

ترشيحاتنا

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

بعد مصرع وإصابة 13 شخصا.. نيابة الإسكندرية: انتداب مهندس فني لبيان سبب حادث الطريق الدولي

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

بعد التهديدات والانتقادات للمتحرشين.. 10 إطلالات جريئة لـ رانيا يوسف

AdvertisementS

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

عملية هجومية.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إبرار قواتنا المسلحة تم على ساحل يسيطر عليه العدو

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

دراسة تكشف علاقة لقاح السل بفيروس كورونا المستجد

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 5 في حادث مروع غرب الإسكندرية

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

عودة الحياة إلي المساجد المغربية..السلطات تقرر فتح دور العبادة الأربعاء

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني