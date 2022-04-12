موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبياً أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

التعادل رفع رصد الزمالك للنقطة 32 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فى إنتظار الأهلي لعب مبارياته المؤجلة، بينما ارتفع رصيد فاركو الى النقطة 18 فى المركز التاسع.

وتأتي مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري ضمن لقاءات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري.

وبهذه النتيجة تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر ولديه 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري



تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل 2022 في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة.