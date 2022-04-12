تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل السلبي في اللقاء اللذي يجمع بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومع بداية الشوط حاول فاركو السيطرة على مجريات اللعب وشن هجمة مثلت خطورة على مرمى محمد أبو جبل الذى أخطأ فى الامساك بالكرة، ثم هجمة أخرى جاءت عن طريق شكرى نجيب الذى استلم الكرة وسدد كرة مرت بجوار المرمى، بعدها سيطر الزمالك على الكرة ووصل بأكثر من كرة لمرمى محمد صبحى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبوجب، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"، خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما يضم تشكيل فاركو كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي"_ رامي صبري _ جابر كامل، خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" _ كينجسلي سوكاري _ محمود حمادة، خط الهجوم: شكري نجيب _ أحمد شريف.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة حصدها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 لقاءات، وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، فيما سجل لاعبوه 26 هدفا، واستقبلت شباكه 14 هدفا، فيما يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة حصدها من 13 مباراة، حقق الفوز في 5، وتعادل في 2، وخسر 6، وسجل لاعبوه 13 هدفا، واستقبلت شباكه 13 مثلها.

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