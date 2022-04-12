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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة تدوير وخلط حشيش بـ ٥ ملايين جنيه بالاسكندرية

الداخلية
الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش ، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (370 طربة لمخدرالحشيش وزنت 92,500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5٫600٫000 ) خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة العناصر الإجرامية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة ثان العامرية

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