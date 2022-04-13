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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور كائنات بحرية غريبة بشواطئ أستراليا بعد هطول الأمطار بكثافة| صور

كائنات بحرية
كائنات بحرية

جرفت المياه العشرات من المخلوقات الغريبة والنابضة بالحياة على الشواطئ الأسترالية بعد أسابيع من هطول الأمطار بشكل قياسي.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أصيب الخبراء بالذهول من الأسماك البحرية الميتة مع ظهور صور لوجودها غير المعتاد عبر الواجهات البحرية في نيو ساوث ويلز.

كائنات بحرية 

فيما  تم رصد نباتات السدراجون المليئة بالأعشاب في كرونولا ، ومالابار والساحل الأوسط ، ويُعتقد أن نفوقها خول الشواطئ يزداد  بمقدار 10 أضعاف .

 

قال الدكتور ديفيد بوث ، أستاذ البيئة البحرية في جامعة التكنولوجيا في سيدني ، لصحيفة Sydney Morning Herald: "من الواضح أن نفوق تلك الكائنات البحرية نتيجة تقلب الطقس الصادم ، والملوثات التي يتم القائها  في المحيط".

كائنات بحرية 

فيما اوضحت الصحيفة ان  تلك المخلوقات البحرية ، والتي تُعرف أيضًا باسم  بتنين البحر، تحظى بشعبية لدى الغواصين بسبب ألوانها المميزة مثل الأصفر والبنفسجي.

 

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