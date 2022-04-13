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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكتسح كيب تاون في مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

صدى البلد

حقق الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة الأمريكي ويليام فويجت، فوزًا كبيرًا على كيب تاون تايجرز بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 101–77 ، في إطار ثاني مباريات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL.

وجاءت فترات المباراة بين الفريقين كالتالي:

الفترة الأولى: 25–21 للزمالك
الفترة الثانية: 40–36 لكيب تاون تايجرز
الفترة الثالثة: 67–56 للزمالك
الفترة الرابعة: 101–77 للزمالك

ومن المقرر أن يلتقي أبناء ميت عقبة في المباراة القادمة، بفريق بترو دي لواندا الأنجولي يوم الجمعة المقبل في ثالث مباريات مجموعة النيل.

وتضم مجموعة النيل ببطولة إفريقيا للسلة BAL فرق، الزمالك المصري وكوبرا سبورت الجنوب السوداني وإسبوار الكونغولي وفاب الكاميروني وبترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

قائمة سلة الزمالك في بطولة إفريقيا BAL

وضمت قائمة سلة الزمالك المشاركة في البطولة 13 لاعبًا هم: أدهم عصام، حازم المشد، أحمد عزب، عمر هشام، إسلام سالم، أحمد ياسر عبد الوهاب، أنس أسامة، مصطفى كيجو، إدجار سوسا، مايكل ماكيني، داريل ستروبري، أيك ديوجو، خادم رسول مبوب.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعة النيل إلى الأدوار الإقصائية "النهائيات"، والتي ستقام في مايو المقبل بصالة كيجالي أرينا برواندا.

وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى منافسات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL في العام الماضي، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76–63.

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