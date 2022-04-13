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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بابتسامة مشرقة .. أسماء أبو اليزيد تخطف قلوب جمهورها عبر إنستجرام |شاهد

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

حرصت الفنانة اسماء ابو اليزيد علي مشاركة متابعيها بصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "اسماء" بابتسامة مشرقة من كواليس مسلسل توبة الذى تخوض به السباق الرمضانى الحالى وعلقت علي  قائلة "لقا #مسلسل #توبه"

ويخوض النجم عمرو سعد، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة ؛  بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.


يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة 1 بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.


تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة الحلقة 1 في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش بطل مسلسل توبة الحلقة 1 الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

 


 

أسماء أبو اليزيد كواليس مسلسل توبه موسم رمضان من كواليس صور جديدة ابتسامة مشرقة

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