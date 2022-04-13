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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: استرداد أكثر من 3.5 مليار دينار إلى خزينة الدولة

صدى البلد

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالغراق، اليوم الأربعاء، أنَّ إجراءاتها أسهمت باسترداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة، وهي مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط.

وذكر بيان للهيئة، نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "تم ملاحظة مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ، وعدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّل للحقل، لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة".

وأضاف، إنه "بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب".

وأشار إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) دينارٍ".

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