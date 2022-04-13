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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تستقبل الشاب المصري منقذ العشرات في أحداث أوكرانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب المصري إسلام العشيري، بطل إنقاذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث في أوكرانيا، مشيدة بجهوده الكبيرة، ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض"، والتي تبرز جدعنة وشهامة المصريين.

من ناحيتها، ثمنّت وزيرة الهجرة ما قام به إسلام العشيري، من شجاعة لإنقاذ العشرات، والخروج بهم إلى الحدود الآمنة، برغم المخاطر التي تعرض لها يوميًا على مدى نحو شهر كامل داخل حدود أوكرانيا، وإصراره على تلبية نداء المستغيثين من شتى الجنسيات داخل أوكرانيا، وإخراجهم من مناطق النزاع وإنقاذ حياتهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أنها فخورة بشباب مصر الذي يؤكد دائمًا شهامة وشجاعة المصريين.

وفي السياق ذاته، منحت وزيرة الهجرة، الشاب المصري إسلام العشيري، درع الوزارة، تقديرًا لما قام به، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون كل يوم أروع الأمثلة في تعزيز الصورة الذهنية للدولة المصرية.

من ناحيته، أوضح إسلام العشيري، أنه فخور بتقدير الدولة المصرية لما قام به، برغم أنه تحرك بدافع الإنسانية، مقدما الشكر للسفيرة نبيلة مكرم لاستقباله، وحرصها على تكريمه والإشادة بجهود فريق الشباب المصري الذي حرص على دعمه ومساندته طوال فترة الأزمة.

وتابع العشيري أن رحلة الإنقاذ كانت تستوجب قيادة السيارة في طرق وعرة، لرحلة قد تستغرق يومين وثلاثة أيام وأحيانًا أسبوع لإنقاذ عدد كبير من الأشقاء العرب والمصريين وجنسيات أخرى، في مدن سومي وخاركيف ونيكولايف وخيرسون وغيرهم.

وأضاف إسلام أنه ما زال يتذكر جيدًا فرحة الأشقاء من السعودية والإمارات والعراق ولبنان خلال إنقاذهم، حيث أنقذ 4 شباب مصريين وخرج بهم إلى حدود بولندا، وفي "بيلا تشيركس" نجح في إنقاذ سيدة عراقية وأطفالها الأربعة، وشاب سعودي، وزوجته من إحدى المستشفيات، وكذلك عائلة يمنية من 3 أطفال وأمهم، في مدينة "كاماروفكا"، وأسرة لبنانية في "لفيف"، وكذلك إنقاذ عائلة إماراتية من 5 أفراد وخرج بهم من "سومي" إلى رومانيا، و3 أردنيين من طلاب الجامعات.

وعن أخطر مواقف الإنقاذ، يشير "إسلام" إلى إنقاذ الشاب المصري "بسام" والذي انتشرت استغاثته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه أصر على إنقاذه برغم أهوال الأحداث، والمجازفة بسيارته التي تعرضت للقصف، وتلقى مساندة من صديق لبناني له هناك، منحه سيارة أخرى، ليكمل مهمته النبيلة، مع تواصل مستمر من وزيرة الهجرة للاطمئنان على أفراد الجالية وعلى المصريين هناك.

وأكد "إسلام العشيري" أن السفيرة نبيلة مكرم داعمة لكل المصريين بالخارج، وأن ما قدمته من دعم وتشجيع خلال تلك الفترة العصيبة، موجها رسالة شكر لوالده، الذي حرص على تشجيعه على إنقاذ الناس برغم الأهوال والمخاطر.

وفي ختام، اللقاء أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا بالشباب المصري المشاركين في دعم الطلاب والجالية المصرية في أوكرانيا، مؤكدة ترحيبها باستقبال الأبطال الذين ضربوا هذه الأمثلة الرائعة.

وزيرة الدولة للهجرة إسلام العشيري أوكرانيا وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم المدنيين في أوكرانيا

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