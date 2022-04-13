محافـظ المنوفية يحيل واقعة تزوير وإختلاس بمستشفي أشمون العام للنيابة



أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى التحصيل بمستشفي أشمون العام للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعات تزوير مقترنة بالإختلاس والتلاعب في دفاتر صحة /19.

وذلك علي ان يتم تشكيل لجنه بناءً علي تعليمات النيابة العامة لإستكمال أعمال الفحص عن سنوات سابقة ، وذلك في إطار تكليفاته للمديرية المالية بالتفتيش علي أعمال الإيرادات بالمستشفيات الحكومية بنطاق المحافظة للحفاظ على المال العام ومصلحة المواطنين .



حيث تبين من خلال الإطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية ( الإدارة العامة للتفتيش ) بأنه بمراجعة الدفاتر المالية التي يتم توريد إيرادات المستشفي عليها وخاصةً دفاتر صحة /19 عامة ( أ ، ب ) ، تبين وجود إختلاسات وتلاعب بها ، حيث قام مسئولى التحصيل بها بتحرير أصل الإيصال بقيمة أقل من القيمة الواردة في صورة الإيصال والإستيلاء علي فرق المبالغ لأنفسهم علاوة علي التلاعب في أصل الإيصالات لجعلها مماثلة للصورة أثناء عملية المراجعة والتفتيش ، بالإضافة الى وجود عدد 2 دفتر لم يتم توريدهما بالكامل بالإضافة الي غرامة التأخير حتى السداد ، وكذا قيام أحد العاملين بالتحصيل بدون صدور قرار تكليف بالعمل بهذا الشأن .

ومن جانيه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.