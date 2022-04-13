رئيس جامعة أسوان يوجه بتوفير مترجمين لمصابى حادث طريق أبو سمبل

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بالتوجه إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان علي جميع الحالات المصابة فى حادث تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان والذى وقع صباح اليوم الأربعاء عند الكيلو 43 ، والذين تم نقلهم إلي المستشفى.

وأكد الدكتور أيمن عثمان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأنه تم توفير مترجمين باللغة الفرنسية للتواصل مع المصابين ومرافقين لهم بالمستشفي الجامعي بأسوان مع تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وعمل الاشعة اللازمة وتوفير سبل الراحة من خلال حجزهم بقسم الفندقة بالمستشفي الجامعي حتي تماثلهم للشفاء ، موجهاً إلى أن كافة تكاليف العلاج والإقامة بالمجان.

وأوضح أيمن عثمان بأن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث طريق أبوسمبل .

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ومن جانبه أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان بأن إجمالي عدد المصابين 14 سائح بينهم 8 فرنسيين ، و 6 بلجيكيين ، فيما أن المتوفين بينهم 5 أجانب منهم 4 فرنسيين ، وواحد من بلجيكا ، وجار استكمال اللازم من فحوصات طبية وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة للمصابين وذلك في إطار تعليمات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة اسوان.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان صباح اليوم الأربعاء وقوع حادث سير مأساوى على طريق أبو سمبل / أسوان نتيجة تصادم أتوبيس سياحى وسيارة ربع بالكيلو 43.

وعلى الفور انتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للاطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائحا منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين، رافقه خلالها العميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، ومديرى الصحة ومستشفى أسوان الجامعى والإسعاف ، ومركز عمليات المحافظة .

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى .