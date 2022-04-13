عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنه قرارك.. نسرين طافش توجه نصيحة مهمة لمتابعيها

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش ، عدة صور  لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت نسرين طافش، في الصور بإطلالة رمضانية وعلقت قائلة :"يوم جميل ولطيف على الجميع ، تذكر إنك تستطيع مع كل دقيقة جديدة أن تضبط مزاجك واختيار أفكار تنفعك أكثر ، إنه قرارك ♥️💫"  .

 

وتشارك نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

 

وأثارت نسرين طافش، حالة من  الجدل الواسع بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها وما الذي يغنيه جديدا.

 

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر اسحق ويتناول قصة شعبية دراميًا مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كلاً من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

نسرين طافش التواصل الاجتماعي انستجرام رمضان الفن مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

راتبه 40 ألف ريال.. لماذا استقال الرئيس التنفيذي لـ مرسول ؟

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

موضوعات متعلقة

من سيارتها.. جورجينا رودريجيز  تخطف قلوب متابعيها بأحدث اطلالتها

بإطلالة محتشمة.. سينتيا خليفة تتألق في أحدث ظهور لها

تارا عماد تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام بصورة جديدة

بلاش اللون ده معانا…أحمد حاتم يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

محمد رمضان عن مسلسله: المشوار كل يوم حوار |فيديو

ربنا ما يكتبها على حد.. حنان مطاوع تشارك مشاهد لها من مسلسل "وجوه"

أحمد الشامي ينشر صورة تجمعه بميرنا نور الدين من كواليس دايما عامر

بصورة عائلية.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: لم يضع عليك رمضان حتى الآن فاجتهد فيه

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 400 فلسطيني من داخل المسجد الأقصى

ننشر أهم ملامح قانون "صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق رئيس الجمهورية

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

خطيب مسجد المشير: الله تجلى على أرض مصر وذكرها بالأمن في القرآن.. فيديو

الأوقاف: "العشر الأواخر وفقه الأولويات في واقعنا المعاصر".. خطبة الجمعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

هل يعود كهربا إلى الأهلي في وجود موسيماني.. المدير الفني يرد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ