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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: رصف وتطوير 6 محاور مرورية بالهرم وجنوب والبدرشين

رصف الشوارع
رصف الشوارع

واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور  للتسهيل علي المواطنين في اطار تنفيذ خطه شامله لتطوير محاور الحركة المرورية . 
 

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطه الإستثمارية المدرجة بالعام المالي الحالي والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها لما لها من أهمية للمواطنين.
 

وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة خطط العمل الجارية لتنفيذ عددا من مشروعات الرصف والتطوير ضمن خطه مديرية الطرق والتي شملت تنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الاعظم بجي جنوب الجيزة بالاضافه الى استكمال اعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد والبدء في  ترميم نفق بهي الدين بركات تمهيدا لاعمال الدهانات والتطوير . 

كما اطلع المحافظ علي نسب تنفيذ اعمال الطبقة السطحية بشارع اللبيني ضمن اعمال الخطة الاستثمارية . 

وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف عددا من المحاور بمركز ومدينة البدرشين والتي ضمت تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع عمر بن العاص بالاضافه الي رصف الطبقه السطحية بطريق سقارة السياحي والمدرج ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري . 

وتابع المحافظ مجهودات حي الهرم في تنفيذ أعمال رصف الطبقه الرابطه بطريق المريوطية نطاق فيصل وجاري استكمال اعمال التنسيق العام للطريق .

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة التأكد من تنفيذ الاعمال بكافه المشروعات الجارية علي أكمل وجه قبل استلامها .

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محافظ الجيزة الخطة الاستثمارية محافظة الجيزة محاور مرورية رؤساء الاحياء الجيزة مدينة البدرشين مشروعات الرصف

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