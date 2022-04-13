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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعافى الجميع.. رئيس بيلاروس: بوتين أوقف جميع فيروسات كورونا حول العالم

رئيس بيلاروس، ألكسندر
رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنه أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه قد أوقف جميع فيروسات كورونا في العالم.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قال لوكاشينكو: "نحن بحاجة إلى التفكير في كل شيء عندما ينتهي كل شيء. هناك أيضا حقيقة أن الوضع كان يتصاعد. لكنه مفيد لطرف ما. بالأمس أخبرت بوتين: اسمع، لقد قمت بعمل جيد، الحرب هي الحرب، لكنك أوقفت جميع فيروسات كورونا في العالم، تعافى الجميع".

وأشار إلى أن العديد من الاختصاصين المشاركين في تحديد متحورات جديدة أصبحوا أثرياء بسرعة.

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وأضاف لوكاشينكو أن العالم يعاد توزيعه الآن، قائلا: "ما الدور الذي لعبه الوباء في هذا؟ ما زلت لا أعرف، لكنني أميل إلى هذا لأنه لعب دورا كبيرا. ربما، ستكون هذه الحقيقة. عندما نقارن كل شيء، سنرسم الاستنتاجات. ولكن اتضح أن المسار البيلاروسي صحيح والآن الجميع يطلبونه".

وتابع: "نحن في بيلاروس نقوم بعمل جيد. سنقوم قريبا بفرز فيروس كورونا وتقييم كل من الإيجابيات والسلبيات".

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