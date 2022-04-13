لمدة 4 مواسم.. طائرة الأهلي يتعاقد مع أحمد عزب قادما من بتروجت

نجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع أحمد عزب لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي بتروجت لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لمدة 4 مواسم بداية من الموسم المقبل ليدعم فريق الطائرة .

وتعتبر هذه الصفقة هي الثانية للفريق بعد التعاقد مؤخرا مع المحترف البرازيلي ماوريسيو بورجوس ليشارك مع الفريق في نهائي كأس مصر أمام الزمالك أبريل الجاري وبطولة إفريقيا المقبلة.

يذكر أن الفريق ودع نصف نهائي الدوري أمام الزمالك ، ويواجه الغريم التقليدي في نهائي كأس مصر أبريل