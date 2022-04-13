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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: كل المنشور عن شروط مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم شائعات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان تفاصيل وشروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل التفاصيل والشروط المتداولة عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الوزارة لم تعلن شيئا حتى الآن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه جارٍ حاليا الإعداد لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم، لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم، تم بالفعل حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في مسابقة تعيين 30 ألف معلم  سيتم مراعاة ضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، مشيرةً إلى أنه سوف تشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

وشدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على ضرورة عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بشأن مسابقة تعيين 30 ألف معلم 

وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة غير مسئولة إلا عما تعلنه فقط من اخبار وبيانات رسمية ، واي تفاصيل اخرى يتم نشرها بشكل غير رسمي عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم  ما هي إلا اخبار مزيفة واجتهادات لا اساس لها من الصحة

وأضاف وزير التربية والتعليم : انتظروا عقد مؤتمر صحفي قريبا ، للإعلان عن : تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم   ، والتخصصات المطلوبة ، وضوابط وآلية اختيار الفائزين ، ومن الذي يضع امتحانات المسابقة ، وضمانات الشفافية ، وخطوات التقدم ، والتدريبات المطلوبة و كيفية الترقي.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هناك تواصل مستمر حاليا بين الوزارة و عددا من مؤسسات الدولة مثل جهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية ، لاعداد الامتحانات الخاصة بالمتقدمين لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم 

وقال وزير التربية والتعليم أن الهدف الاساسي من مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، هو علاج عجز المعلمين الذي تختلف نسبته من محافظة لاخرى ومن مادة لاخرى

وأوضح أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، سوف تستهدف سد العجز في سنوات الطفولة المبكرة او صفوف نظام التعليم الجديد ( من رياض الأطفال حتى 4 إبتدائي)

وقال أن التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم ، ستتمثل في البداية في التخصصات المتعارف عليها مثل معلمي رياض الأطفال ومعلمي الفصل و معلم المادة ، ثم سيتم اللجوء لمعلمي مواد قد تكون جديدة في المستقبل .

وأكد أن مسابقة تعيين 30 ألف معلم  ، لن يفوز فيها إلا المدرس الكفء ولا مجال للواسطة

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