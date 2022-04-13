عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حفل إفطار جماعي بـ"فنون جميلة"الأقصر يجسد تلاحم نسيج طلاب مصر|شاهد

صدى البلد

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في حفل  الإفطار الجماعي الذي نظمته كلية الفنون الجميلة بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، وكلاء كلية الفنون وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب ولفيف من الطلاب والخريجين.

 

تنظمه الشباب والرياضة.. جامعة الأقصر تحصد المركز الثاني بمشروع مراكز الفنون

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الأول لمركز الحرف التراثية

ووجه الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على المشاركة في الحفل، مؤكداً أن حفل الإفطار شهد مشاركة الطلاب المسيحيين بالكلية في جو من المحبة والفرحة، والذي يعكس مدى الود المتبادل يينهما، مشيرا إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية تعاونوا في تجهيز المائدة التي تعتبر الأكبر والأضخم على مستوى كليات الجامعة، وإعداد الوجبات والمشروبات وغيرها في أجواء رمضانية مبهجة، والتي دائما ما تعتاد الكلية على تنظيمها كل عام.

من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، مشيدا بمشاركة الطلاب والعاملين من الأخوة المسيحيين في حفل الإفطار، والذي يعزز من قيمة المحبة والترابط بين نسيج الأمة.

وأعقب حفل الإفطار فقرات فنية وغنائية والانشاد الديني، لكورال جامعة الأقصر بقيادة الدكتور ثروت عبداللطيف، والذي أضفى جوا من البهجة والسعادة في نفوس الحاضرين.

يذكر أن رئيس الجامعة شارك أمس في حفل الإفطار الجماعي مع طلاب المدن الجامعية، كما نظمت كلية الآثار إفطارا جماعيا لطلاب الكليات.

IMG-20220413-WA0065
IMG-20220413-WA0065
IMG-20220413-WA0066
IMG-20220413-WA0066
IMG-20220413-WA0063
IMG-20220413-WA0063
IMG-20220413-WA0064
IMG-20220413-WA0064
IMG-20220413-WA0061
IMG-20220413-WA0061
IMG-20220413-WA0059
IMG-20220413-WA0059
IMG-20220413-WA0060
IMG-20220413-WA0060
IMG-20220413-WA0062
IMG-20220413-WA0062
IMG-20220413-WA0058
IMG-20220413-WA0058
IMG-20220413-WA0057
IMG-20220413-WA0057
IMG-20220413-WA0054
IMG-20220413-WA0054
IMG-20220413-WA0055
IMG-20220413-WA0055
IMG-20220413-WA0056
IMG-20220413-WA0056
الأقصر إفطار المسيحيين أعضاء هيئة التدريس المسلمين والمسيحيين اتحاد الطلاب جامعة الاقصر رئيس الجامعة كلية الفنون الجميلة نائب رئيس الجامعة كليات الجامعة رئيس جامعة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

الاختيار3 الحلقة12..مكتب الإرشاد يجبر مرسي على فرض حالة الطوارئ عقب أحداث سجن بورسعيد

موضوعات متعلقة

تنظمه الشباب والرياضة.. جامعة الأقصر تحصد المركز الثاني بمشروع مراكز الفنون

رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الأول لمركز الحرف التراثية

نشاط مكثف بالأقصر لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

قلوب الخير.. مبادرة إنسانية لدعم مرضى سرطان الأطفال بالأقصر

الحاج الضوي يحتفل مع أطفال مستشفى شفاء أطفال السرطان في الأقصر

ضبط مقهى يقدم الشيشة وتنفيذ 20 إزالة إدارية في حملة بالاقصر

تحصين 42247 رأس ماشية وأغنام وماعز ضد الحمى القلاعية بالأقصر

عروض فنية ومحاضرات في يوم ثقافى بقرية الكيمان بالأقصر

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر|كيف يساهم في خفض الأسعار بالأسواق وتوفير المليارات؟

وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المصري

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يدرك هدف التعادل أمام ليفربول

ارتفاع قيمة السيولة المحلية بنحو 5.8 تريليون جنيه.. إنفوجراف

محمد نجاتي يرد على منة عرفة : جت على جس النبض |فيديو

دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ