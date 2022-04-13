حفل إفطار جماعي بـ"فنون جميلة"الأقصر يجسد تلاحم نسيج طلاب مصر|شاهد

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته كلية الفنون الجميلة بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، وكلاء كلية الفنون وأعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلاب ولفيف من الطلاب والخريجين.

ووجه الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة، لحرصه على المشاركة في الحفل، مؤكداً أن حفل الإفطار شهد مشاركة الطلاب المسيحيين بالكلية في جو من المحبة والفرحة، والذي يعكس مدى الود المتبادل يينهما، مشيرا إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية تعاونوا في تجهيز المائدة التي تعتبر الأكبر والأضخم على مستوى كليات الجامعة، وإعداد الوجبات والمشروبات وغيرها في أجواء رمضانية مبهجة، والتي دائما ما تعتاد الكلية على تنظيمها كل عام.

من جانبه أعرب الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، عن سعادته بوجوده وسط أبنائه من الطلاب، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب فى جميع الأوقات والمناسبات الاجتماعية والدينية من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، مشيدا بمشاركة الطلاب والعاملين من الأخوة المسيحيين في حفل الإفطار، والذي يعزز من قيمة المحبة والترابط بين نسيج الأمة.

وأعقب حفل الإفطار فقرات فنية وغنائية والانشاد الديني، لكورال جامعة الأقصر بقيادة الدكتور ثروت عبداللطيف، والذي أضفى جوا من البهجة والسعادة في نفوس الحاضرين.

يذكر أن رئيس الجامعة شارك أمس في حفل الإفطار الجماعي مع طلاب المدن الجامعية، كما نظمت كلية الآثار إفطارا جماعيا لطلاب الكليات.

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