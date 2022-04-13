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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المداح 2 الحلقة 13.. الجن يحرق أرض حمادة هلال ويهدد حياته

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة النجم حمادة هلال، والمذاع على شاشة mbc  مصر، بعض المفاجآت الغامضة التى قلبت الأحداث رأسا على عقب.

ولاتزال "الحاجة صفاء" حنان سليمان، ترقد في المستشفى على خلفية تدهور حالتها الصحية بعد مس الجن لها، فتذهب رحاب "هبة مجدي" للمستشفى لزيارة الحاجة صفاء ومواساة صابر المداح "حمادة هلال"، لتتفاجئ بوجود جميلة "ولاء الشريف"، فتبدأ الغيرة تدخل قلبها وتشعل الأحداث.

بعدها يبدأ عبدالرازق مساعد حسن "خالد سرحان"،  في الكشف عن سر كبير من أسرار المرحوم غالب صاحب الوكالة التى يديرها حسن زوج دنيا عبدالعزيز، بعد العثور على كتب السحر والعلاج بالأعشاب، ليدخل برأسه طريق غير شرعي من أجل كسب الأموال ويقتنع حسن بهذا التفكير.

ثم تتوالى مفاجآت الحلقة بهروب "هبة" شقيقة صابر المداح، قبل إجرائها تحليل الـDNA لإثبات صلتها به وبوالدته الحاجة عفاف "عفاف رشاد"، مما يثير الجدل حولها ويجعل صابر يبحث عنها بشتى الطرق لمعرفة خباياها وتفاصيل ظهورها لهم.

بعدها يتلقى صابر المداح، صدمة كبرى بعد علمه بخبر حرق أرضه الزراعية، فيذهب لمعالج روحاني ويروي له تفاصيل رؤيته للشمعدان السباعي شعار الجن الذي يظهر له دائما، فيخبره المعالج بأن هذا الرمز ينبأ له بشيئين الأول هو موته، والثاني لم يخبره به حتى يكون مفاجأة الحلقة الجديدة. 

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وهو أول عمل يجمع بين أحمد عبدالعزيز والفنان جمال عبدالناصر منذ التسعينيات وتحديدا منذ آخر عمل جمعهما وهو مسلسل "الفرسان" وقدم عام 1994.  

"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

المداح2 المداح2 الحلقة 13 حمادة هلال الجن يحرق أرضه أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل المداح - أسطورة الوادي

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