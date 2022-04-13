رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك الموظفين والعاملين حفل الإفطار الجماعي.. صور

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الموظفين والعاملين بالجامعة، حفل إفطار جماعي بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح والدكتور محمد عبد العال والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة السابق وعدد من العمداء ووكلاء الكليات والمستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري والدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي ومدير عام الإدارة العامة للمدن الدكتور طارق الملا.



يأتي ذلك في إطار حرص رئيس جامعة كفر الشيخ على التواجد باستمرار وسط أسرته الكبيرة من موظفي وعمال الجامعة.



وقدم د. دسوقي التهنئة للحضور بالشهر المبارك، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيده عليهم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمن والسعادة.



وأكد أن الموظفين والعاملين بجامعة كفر الشيخ، هم ركيزة أساسية في منظومة الجامعة، وأحد العوامل المهمة التي تساعد على تطوير وارتقاء الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن الإفطار السنوي خلال شهر رمضان المبارك هو لقاء الأسرة الواحدة بين العاملين بمختلف كلياتها وقطاعاتها، بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية بين المسئولين والعاملين.



ومن جانبهم، أعرب العاملون عن اعتزازهم بمشاركة رئيس الجامعة لهم في حفل الإفطار، موجهين له الشكر على تنظيم هذا اللقاء في شهر رمضان المعظم، موجهين تحيتهم وتقديرهم لإدارة الجامعة، مشيرين إلى التأثير الإيجابي لهذه المناسبات الاجتماعية والإنسانية من في تنمية مشاعر الانتماء، وتوطيد حلقة الوصل بين جميع العاملين بالجامعة.

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