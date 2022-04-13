عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. رئيسة الحكومة: حريصون على دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت رئيسة الحكومة التونسية  نجلاء بودن رمضان اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السيد أڨاري جون دوغلاس أمبيلي "Aggrey John Douglas Ambali" ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية  مارغاريت أغاما أنياتي Margaret Agama-Anyeteiبحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج  عثمان الجرندي، ووزير الصحة  علي مرابط.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية؛ فقد أكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الافريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مبرزة استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد اشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات.

وكانت تونس تقدمت أول أمس الإثنين بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تونس حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس.

وينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الافريقي عليها، ومن أبرز المهام الموكولة لها النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الافريقية من الأدوية.

تونس.. القبض على المتهم بسرقة فتاة وسقوطها تحت عجلات القطار

تونس.. قيس سعيد يطالب وزير الصحة بمواصلة التصدي لجائحة كوفيد 19

تونس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحكومة التونسية الاتحاد الافريقي الشعوب الأفريقية الوكالة الافريقية رئاسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضحته الابتسامة بعد المكالمات.. زوجة الابن تكشف مراهقة الزوج وحماتها تطلب الخلع

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

البابا تواضروس يطالب بالشفافية في حالات الاختفاء .. وضبط المنشور في الصحف والقنوات

الصغرى 14.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وبرودة الجو ليلا

غلق محل كشري شهير في مدينة نصر لإدارته بدون ترخيص

429 مليون دولار.. سويسرا تفرج عن أموال مبارك المجمدة منذ 11 عاما

3 رصاصات في قدمه.. وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المصاب في حادث مترو بروكلين

الاختيار3 الحلقة12..مكتب الإرشاد يجبر مرسي على فرض حالة الطوارئ عقب أحداث سجن بورسعيد

موضوعات متعلقة

تونس.. قيس سعيد يلتقي بودن لبحث أوضاع البلاد

تونس.. نجلاء بودن تكشف عن المحاور الستة لإعداد المخططات التنموية الجهوية

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر|كيف يساهم في خفض الأسعار بالأسواق وتوفير المليارات؟

وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره المصري

دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يدرك هدف التعادل أمام ليفربول

ارتفاع قيمة السيولة المحلية بنحو 5.8 تريليون جنيه.. إنفوجراف

محمد نجاتي يرد على منة عرفة : جت على جس النبض |فيديو

دراسة: 50 %من سكان العالم مصابون باضطراب صحي بسبب الصداع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

مفاجأة بشأن صفحتها الشخصية.. هل تخدع إميليا كلارك المصريين بصورة عمرو مصطفى؟

فيديو

رحمة أحمد فرج في حوار لـ صدى البلد : مخرج الكبير وراء ترشيحي لـ دور مربوحة | وأحتاج للتأني والتفكير بعد نجاح الشخصية

راتب شهري ضخم.. تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر|فيديوجراف

المنفذ أصاب 16 ومازال هاربا.. تفاصيل إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك "فيديوجراف"

إصابة مصريين .. تفاصيل الهجوم على محطة مترو في نيويورك ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ