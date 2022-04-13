تونس.. رئيسة الحكومة: حريصون على دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السيد أڨاري جون دوغلاس أمبيلي "Aggrey John Douglas Ambali" ورئيسة قسم الصحة والسكان والتغذية بإدارة الشؤون الاجتماعية بالمفوضية مارغاريت أغاما أنياتي Margaret Agama-Anyeteiبحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الصحة علي مرابط.

وبحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية؛ فقد أكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء حرص تونس على دعم مؤسسات الاتحاد الافريقي والعمل على مزيد تطوير التعاون معها في مختلف المجالات ومساندة مبادرة الاتحاد لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، مبرزة استعداد تونس لتوفير الدعم اللازم ومقومات نجاح إقامة هذه الوكالة في تونس بما يساهم في مزيد اشعاعها في المجالات الصحية والطبية على الصعيدين القاري والدولي، خاصة وأن تونس تتمتع بمميزات هامة وتجارب ناجحة في هذه المجالات.

وكانت تونس تقدمت أول أمس الإثنين بملف ترشحها لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية بمناسبة زيارة وفد مفوضية الاتحاد الافريقي إلى تونس حيث تم عرض البرنامج التحضيري وبحث الاستعدادات اللوجستية لتأمين وتسهيل عمل فريق الوكالة في تونس.

وينتظر الإعلان عن إحداث الوكالة الإفريقية للأدوية ومقرها وأنشطتها بعد مصادقة الاتحاد الافريقي عليها، ومن أبرز المهام الموكولة لها النهوض بقطاعات الصحة في الدول الإفريقية وتوحيد الأطر التنظيمية ذات العلاقة داخل القارة والتنسيق المشترك لتوفير احتياجات الشعوب الافريقية من الأدوية.