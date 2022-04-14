شعبة مواد البناء: ارتفاع الأسعار غير عادل

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل غير مسبوق، لافتًا إلى أن هذه الزيادات غير عادلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ذلك الأمر يعود لعدم وجود رقابة وانضباط وترك السوق للعرض والطلب؛ مؤكدًا أن هذه الأسعار لم تحدث على مدار التاريخ من قبل.

وأضاف، أن هناك 4 شركات تستحوذ على 80% من إنتاج الأسواق «ومفيش منافسة، والمصنّع بيعمل اللي هوة عاوزة، وهما مش بيستوردوا خامات بيليت»، مؤكدًا أن هذه الشركات تتحجج بأن خامات البيليت المستوردة هي السبب في رفع أسعار الحديد.

وتابع أن هذه المصانع تستورد خامات الحديد «وبتاخد غاز مدعم وكهرباء مدعمة، ومياه مدعمة»، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون هناك أسعار عادلة، ومن حق رئيس الوزراء أن يحدد الأسعار العادلة «من حقي في بلدي أخد السلعة بسعر عالمي؛ مش أخده بسعر أعلى من العالمي».

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك تدخلاً من الحكومة، لافتًا إلى أن الناس توقفت عن العمل بسبب ارتفاع أسعار الحديد «كأن العقوبات اللي على روسيا مفروضة علينا»، لافتًا إلى أن السعر العادل حوالي 16 ألف جنيه، ومن الممكن وصوله 15 ألف.

وفيما يخص زيادة سعر الأسمنت، أكد أنه منتج محلي بنسبة 100% «تقدموا 23 شركة بطلب لجهاز حماية المنافسة لتخفيض الإنتاج علشان الإنتاج زيادة، وهذه الشركات مارست ممارسات احتكارية، والقرار ده هينتهي في شهر 7، وبيصدروا الأسمنت بـ 50 دولار، ويتباع في مصر بـ 80 أو 90 دولار وأحيانًا بيوصل 100 دولار، وهناك من يبيع الأسنمت بألفين جنيه».

