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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملك هولندا لن يستقبل الأمير البريطاني وزوجته في زيارتهما المرتقبة

الامير هاري وزوجته
الامير هاري وزوجته

كشفت التقارير، عن أن ملك هولندا ويليم ألكسندر لن يستضيف الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، ولن يمنحهما غرفة في القصر الملكي خلال زيارتهما للبلاد لحضور دورة ألعاب «انفيكتس». ولكن، يمكن أن تمنحهما الشرطة الهولندية «وضع الشخصيات المهمة جداً».

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وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد يتعين على الزوجين الحصول على تأمين من قِبل فريقهما الخاص عند حضورهما الحدث في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما ستكون أول رحلة لميغان إلى أوروبا منذ تخليها وهاري عن مهامهما في العائلة المالكة منذ أكثر من عامين.

وأصبح من المعروف أن هاري وميغان لن يكونا ضيفي الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما أثناء إقامتهما وسيضطران بدلاً من ذلك إلى التوجه إلى فندق في لاهاي.

تقليدياً، تستضيف العائلة المالكة الهولندية الأفراد من العائلات الملكية الأجنبية، خلال الزيارات إلى البلاد، لكن المتحدث الرسمي أكد أن ذلك لا يشمل دوق ودوقة ساسكس.

 

 

قالت السلطات الهولندية أيضاً، إن مسؤولي الحماية الشخصية لهاري وميغان لا يمكن أن يكونوا مسلحين عند السفر إلى هولندا، حسبما ذكرت صحيفة «الصن».

من غير المعروف ما إذا كان هاري سيزور المملكة المتحدة ويقابل الملكة إليزابيث أثناء تواجده على هذا الجانب من المحيط الأطلسي لحضور الحدث - الذي يمتد من 16 إلى 22 أبريل.

يأتي ذلك بعد أن تغيب هاري عن حفل تأبين زوج الملكة، الأمير فيليب في لندن الشهر الماضي، حيث قيل له إنه لن يحصل على الدرجة نفسها من الحماية الشخصية عند زيارته بلاده، على الرغم من أنه عرض دفع تكاليف ذلك بنفسه.

قال ممثل قانوني، إن الدوق يريد إحضار أطفاله لزيارة المملكة المتحدة، لكنه أشار إلى أن الأسرة «غير قادرة على العودة إلى الوطن»؛ لأن الأمر خطير للغاية.

لكن داي ديفيز، الرئيس السابق للحماية الملكية في اسكوتلاند يارد، قال، إن فكرة أن هاري غير قادر على القدوم إلى المملكة المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة هي «محض هراء»، مضيفاً أن الأمير «ليس خبيراً في الأمن».

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة مكاناً غير آمن لهاري، قال ديفيز «سيحصل على نفس تقييم المخاطر مثل أي شخص آخر في العائلة المالكة».

وتابع «لا يحصل معظمهم الآن على حماية بدوام كامل أو حتى حماية نصف الوقت؛ لذا فالحقيقة هي أن المملكة المتحدة أكثر أماناً من معظم الأماكن الأخرى. وباحترام كبير، هاري ليس خبيراً في الأمن».

تم تأكيد حضور ميغان في الحدث، في الأيام القليلة الأولى، من قِبل متحدث باسم الزوجين يوم الاثنين.

ويتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في حضور هاري وميغان دورة ألعاب «انفيكتس» في أن طاقم من شركة «نتفليكس» سيكون معهما في لاهاي - كجزء من صفقة الزوجين بقيمة 100 مليون دولار

 

الأمير البريطاني البريطاني هاري ميغان ماركل هولندا

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