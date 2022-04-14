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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي إصدار قرار بمنع ارتداء الجلباب في المدارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء تشير إلى صدور قرارا رسميا من وزارة التربية والتعليم بمنع ارتداء الجلباب في المدارس والإدارات التعليمية .

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم ، أكد مصدر مسئول في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الوزارة لم تصدر اي تعليمات تخص ارتداء او عدم ارتداء الجلباب في المدارس والإدارات التعليمية.

وقال المصدر : إن كل ما في الأمر ، أن مدير إدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا ، اصدر امرا اداريا بعدم ارتداء الجلباب لأي من العاملين بديوان الادارة او المدارس او دخول الادارة بالجلباب للسادة العاملين بالمدارس .

وأوضح المصدر ، أن هذا القرار هو قرار فردي يخص إدارة مغاغة التعليمية فقط ، وشدد المصدر على ان هذا الاجراء الفردي لابد ألا يشغل الرأي العام بل انه من الافضل ان يتم التركيز فقط على مستقبل أبنائنا وتعليمهم .

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بدء امتحانات النقل التحريرية لطلاب التعليم الفني .. 19 أبريل

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وزير التعليم: كل المنشور عن شروط مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم شائعات

وعلى صعيد اخر قرر مدير ادارة مغاغة التعليمية حظر تواجد أي من العاملين بالمدارس داخل ديوان الادارة إلا بأمر مكتوب من مدير المدرسة أو مأمورية رسمية ، كما شدد على عدم اصدار اي اشارات او تعليمات او اعطاء اي مستندات من الادارة او نشر اي معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي إلا عن طريق مدير او وكيل الإدارة وتوقيعهم عليها .

وشملت أحدث تعليمات مدير إدارة مغاغة التعليمية ايضا ، التأكيد على تنفيذ جميع الإشارات الصادرة من الإدارات التعليمية للمدارس ، وعدم تجول وتنقل موظفي الاقسام داخل الادارة وترك عملهم الاصلي.

ونفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان تفاصيل وشروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم.

وقال وزير التربية والتعليم، إن كل التفاصيل والشروط المتداولة عن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الوزارة لم تعلن شيئا حتى الآن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه جارٍ حاليا الإعداد لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 ألف معلم جديد، وذلك لسد العجز في المعلمين بصورة كلية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم حالياً إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لـ مسابقة تعيين 30 ألف معلم، لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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