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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أسواني بحوزته حشيش وشابو على محطة سوهاج

صدى البلد

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج، من ضبط عامل عشريني، وبحوزته مادة بُنية اللون، يُشتبه في أن تكون جوهر الحشيش المُخدر، و2 كيس بهما مادة بيضاء اللون، حال توقف القطار الاسباني برصيف المحطة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، مفاده ورود بلاغًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج بالقطار الأسباني من ضبط المدعو (طه. ا. ا - 25 سنة - عامل - ويقيم أسوان).

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حال توقف القطار برصيف المحطة وبحوزته قطعة لمادة داكنة اللون يُشتبه أن تكون لمُخدر الحشيش تزن حوالي 20 جرام و2 كيس بلاستيكي شفاف بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون لمُخدر الشابو تزن حوالي 3 جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته لمادتي الحشيش والشابو بقصد التعاطي وليس البيع، وأن هاتف المحمول هاتف شخصي يحمله.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قطار محطة شابو حشيش سكة حديد سوهاج

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