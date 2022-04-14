وصول البحارة المصريين العالقين في ميناء أوكرانيا

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، البحارة المصريين قادمين من روسيا، بعد أن علقوا بميناء خيرسون الاوكراني، نظرا الحرب الروسية الاوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية قد اصدرت بيان الجمعة الماضية جاء فيه، في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياً ، وجاري ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.