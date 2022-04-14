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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: لا نعرف أهداف العملية الروسية في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعرف المدة التي ستستغرقها العملية الروسية في أوكرانيا ولا أهدافها النهائية.

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد ربما تأمين منطقة دونباس لاستخدامها كورقة تفاوضية، وهدف بوتين قد يكون استخدام دونباس كجسر للذهاب إلى مناطق أبعد وأعمق في أوكرانيا".

وتابع: "إذا تمكن بوتين من السيطرة على دونباس فقد يعلن أنها الهدف النهائي لحربه".

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وأمس الأربعاء، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ هجوم القوات الروسية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

قال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر.

كما قال كيربي إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول الاتصال بنظيره الروسي سيرحي شويجو، لكن موسكو لم تستجب، مشيرا إلى أن 30 دولة تقدم مساعداتٍ أمنية لأوكرانيا حاليا.

وأعلن البنتاجون في السياق ذاته عن تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية، مؤكدا استعداد واشنطن وعواصمَ أخرى لتسليح أوكرانيا لمواجهة العمليات العسكرية الروسية.

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