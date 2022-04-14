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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ذخائر يسبب تضررا شديدا في الطراد الصاروخي الروسي موسكفا

موسكفا
موسكفا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن الطراد الحربي "موسكفا" تضرّر "بشدّة" من جراء انفجار ذخائر.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن حريقا اندلع على متن الطراد الصاروخي (موسكفا)، مؤكدة أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

لكن موسكو أكدت في الوقت نفسه أن "اندلاع الحريق أدى إلى انفجار ذخيرة على متن الطراد مما تسبب بأضرار كبير وتم إجلاء الطاقم بالكامل".

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و"موسكفا" طراد تابع لأسطول البحر الأسود، ودخل الخدمة عام 1983 تحت اسم "سلافا" ثم في عام 1996 حمل اسمه الحالي.

ويتمثل السلاح الرئيسي للطراد بـ16 قاذفة صواريخ من طراز "فولكان بي – 1000".

وفي النصف الثاني من عام 2015، قاد الطراد فرقة العمل البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، حيث قام بحماية قاعدة "حميميم" الروسية في سوريا بأنظمة دفاعه الجوي.

وفي 22 يولي 2016، تم منحه وسام ناخيموف.

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