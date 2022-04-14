اتحاد الكرة يتفق مع «فيفا» على تنظيم دورات لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تقديم الدعم المادي والفني لدورة تدريبية تنطلق في شهر مايو المقبل، تهدف لتطوير قدرات مدربي الدوري المصري والممتاز وعدد من مدربي القسم الثاني.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الفيفا أبلغ اتحاد الكرة بتقديم دعم مادي لإقامة الدورة بالإضافة إلى إرسال محاضرين معتمدين من فيفا للتدريس في الدورات للمدربين المصريين.

وأضاف شبانة، من المقرر أن يحدد برنامج الدورة ومدتها وعدد المتدربين الذين يمكن لهم الالتحاق بها في أول اجتماع لاتحاد الكرة عقب انتهاء كافة تفاصيل ملف المدير الفني الجديد للمنتخب والذي تولاه إيهاب جلال.

وأشاد شبانة في ختام حديثه بهذه الخطوة التي أقدم مسؤولي اتحاد الكرة على إتخاذها من أجل النهوض بمستوى مدربين كرة القدم المصرية، وإخراج جيل مثقف من مدربي كرة القدم، قادر على قيادة المنتخبات الوطنية، وتشكيل شخصية اللاعب المصري في سن صغير.