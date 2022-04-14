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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقانون.. السجن مدى الحياة ينتظر منفذ الهجوم الإرهابي في نيويورك

الهجوم الإرهابي في
الهجوم الإرهابي في بروكلين.. السجن مدى الحياة ينتظر المنفذ

أعلنت السلطات الأمريكية أن المشتبه به في إطلاق النار في قطار أنفاق مزدحم في بروكلين، سيلاحق بتهمة تنفيذ "هجوم إرهابي".

وأوقف الشرطة فرانك جيمس المشتبه فيه الذي زرع الفوضى الثلاثاء في قطارات الأنفاق في مانهاتن بعد بحث دام أكثر من 24 ساعة.

فيديو اعتقال المشتبه به بهجوم محطة بروكلين للقطارات في نيويورك

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الرجل المعروف لدى الشرطة سبق أن أوقف 12 مرة في نيويورك ونيو جيرزي لأمور تتعلق خصوصا بـ"انتهاكات جسمية" و"سرقة" و” تعكير النظام العام" بحسب السلطات، لكن لم يسبق أن أدين بارتكاب جريمة في ولاية نيويورك.

وسيلاحق منفذ الهجوم المسلح بموجب قانون مكافحة الهجمات الإرهابية على وسائل النقل المشترك على ما أعلن المدعي العام بريون بيس.


وقال المدعي العام خلال مؤتمر صحفي "سيمثل أمام محكمة فيدرالية في بروكلين وفي حال إدانته يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

والأربعاء، تلقى سكان نيويورك رسالة "طارئة" على هواتفهم تطلب منهم تقديم أي معلومة مفيدة للمحققين. وعرضت مكافأة مقدارها 50 ألف دولار أمريكي في المقابل.

والثلاثاء، ألقى مسلّح قنبلة دخانية في محطة المترو في حي بروكلين بنيويورك واضعا قناعا واقيا من الغاز قبل أن يطلق النار، ما أدى إلى جرح 23 شخصا من بينهم عشرة أصيبوا بطلقات نارية.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل "كنا محظوظين فعلا لأن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ" بعد الهجوم الذي أطلق فيه المشتبه به الذي ما زال فارا 33 رصاصة في مترو الأنفاق.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد مدينة نيويورك ارتفاعا في معدلات الجريمة منذ جائحة كوفيد-19، من 319 عام 2019 إلى 488 في 2021.

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