الإعلان عن الفائزين فى مسابقة المبادرات الرئاسية وإنجازات الدولة المصرية

أعلنت الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، عن نتيجة مسابقة المبادرات الرئاسية وإنجازات الدولة المصرية التى نفذتها تحت شعار "مصر فى عيون أطفالها"، وذلك خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ حتى فبراير ٢٠٢٢.

تضمنت المسابقة إنجازات الدولة المصرية من خلال ثلاثة مجالات: "التحدث والكتابة باللغة العربية، والتحدث والكتابة باللغة الإنجليزية، والفنون التشكيلية"، وذلك بالتعبير بالرسومات عن الإنجازات المصرية.

وشارك في المسابقة ٢٠ طليعا من أبناء جنوب سيناء، وفازت الطالبة سلمى مختار محمد في مجال التحدث والكتابة باللغة العربية.

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اسماء الفائزين