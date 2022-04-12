في ذكري العاشر من رمضان.. إفطار جماعي علي أسطح المنازل بدهب

افطار جماعي علي أسطح المنازل" الروف" بدهب في ذكري العاشر من رمضان

اشتهرت مدينة دهب كل عام بتنظيم أطول مائدة إفطار جماعي تضم كل أطياف المجتمع ، من بدو وعاملين بالسياحة وجاليات أجنبية ، ولكنها توقفت خلال جائحة كورونا العالمية.

ورغم تخفيف القيود للمواطنين هذا العام، وعودة موائد الرحمن والإفطار الجماعي، لكن لم يتمكن أهالي دهب من تنظيم إفطار جماعي كبير ، كما اعتادوا كل عام بسبب عمليات الإنشاء والتطوير في ممشي دهب السياحة .

إلا أن بعض الأسر والعاملين بالسياحة من أصحاب المطاعم قرروا إحياء ذكرى العاشر من رمضان بأفطار جماعي ضم كل أطياف المجتمع من مسلمين ومسيحيين وجاليات أجنبية وسياح علي روف وأسطح المنازل في شارع المليل بمنطقة اللايت هوس .

وقام الأهالي بتعليق الزينات وفوانيس رمضان واستقبال الصائمين، وقال محسن جعفر أحد منظمي الإفطار الجماعي علي أسطح المنازل بدهب، إنه لم يكن متاح تنظيم إفطار جماعي كبير على مشاية دهب والذي كان يوصف بأنه اطول مائدة إفطار رمضاني علي مستوي مصر، بسبب الأعمال الإنشائية والتطوير الذي يجري الآن في ممشى دهب السياحي.

وأشار إلى أن الإفطار ضم عدد من السياح والجاليات الأجنبية والعمال في مشهد رائع احتفالا بذكري العاشر من رمضان .

وأضاف أيمن عمرو أحد منظمي الإفطار الجماعي، وصاحب مطعم، أن الإفطار جاء بمحض الصدفة ووجدنا الجميع يتعاون بتعليق الزينات والتعاون في إعداد الإفطار الذي كان تعم فيه البركة والفرحة باللمة الحلوة.

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افطار العاشر من رمضان

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