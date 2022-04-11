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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البلدي يوكل ..الشاب أحمد أبو غوينم جاء من القاهرة لعمل الكنافة البلدي في طور سيناء

البلدي يوكل .. أحمد يبهر زبائنه بصنع الكنافة في رمضان بجنوب سيناء

صنايعي الكنافة
صنايعي الكنافة

الشاب أحمد أبو غوينم ١٩ سنة  جاء من القاهرة لعمل الكنافة البلدي لاهالي طور سيناء خلال شهر رمضان الكريم  يقف طوال النهار أمام فرن الكنافة البلدي يلف بيده على صينية الفرن  بدون توقف أو تعب.


يفضل الصائمين الكنافة البلدي التي تمثل لهم الطعم اللذيذ وذكريات الطفولة.


التقت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري بالشاب احمد أبو غوينم  وقال إنه جاء من القاهرة لعمل الكنافة البلدي في طور سيناء مشيرا إلي أنه طوال شهر رمضان يعمل في صنع الكنافة البلدي التي يفضلها  الصائمين وباقي العام يعمل شيف بيتزا  واضاف أبو غوينم أنه  تعلم مهنة عمل الكنافة البلدي منذ ٤ سنوات  وأشار إلي أن الكنافة البلدي  تتميز بأنها متنوعة المذاق فهي يمكن أن تتناولها باللبن والسكر أو صينية  علاوة علي انها لايضاف إليها بودرة أو مبيضات مثل كنافة المكن .


وأضاف ابو غوينم أن هناك من يبنون فرن الكنافة ولكن لابد من وجود صنايعي الكنافة لتركيب  الصينية النحاسية .


وأوضح أن الناس تكون سعيدة عندما تقف مع فرن الكنافة وتراقب عمل الكنافة البلدي  وتاخذها طازجة ..


وتتنوع في جنوب سيناء اشكال استقبال شهر رمضان وتنتشر الأعمال المرتبطة برمضان مثل عربات بيع الفول المدمس   وحلويات  القطايف والكنافة .
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الكنافة البلدي

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كنافة بلدي طور سيناء البلدي يوكل رمضان احمد ابو غوينم

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