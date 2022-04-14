موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم، الخميس، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت والقناة الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وفرانكفورت في تمام التاسعة مساءً“بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

برشلونة ضد فرانكفورت:

ويحتاج فريق برشلونة للفوز على فرانكفورت بفارق هدف، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة وفرانكفورت، انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ويستهدف فريق برشلونة التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعدما تبخرت آماله في التتويج بأي لقب محلي هذا الموسم.

ويواجه 5 لاعبين من برشلونة شبح الغياب عن ذهاب الدور نصف النهائي "حال التأهل" بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وفي حصول أي لاعب من الخماسي جوردي ألبا وجيرارد بيكيه وإريك جارسيا وسيرجيو بوسكيتس وجافي على بطاقة صفراء أمام فرانكفورت في لقاء الليلة، سيغيب عن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.



على الجانب الآخر، يطمح فريق فرانكفورت في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء برشلونة من البطولة.



ويلتقى اليوم أيضا ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، أتلانتا الإيطالي مع لايبزيج الألماني في تمام السابعة إلا ربع مساءً، وليون الفرنسي مع وست هام الإنجليزي في تمام التاسعة مساءً، وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي مع سبورتنج براجا البرتغالي في تمام الساعة مساءً.