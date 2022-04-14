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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا، وستكون الأجواء ربيعية خلال فترة النهار، ومعتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات سواحلنا الشمالية، ويكون الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد ويظل حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.


وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن درجات الحرارة في النهار تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، فإن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ، وهناك فارق كبير في درجات الحرارة بين قيم الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 12 درجة مئوية، والطقس يكون باردا خلال فترات الليل وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة من الصباحة على أغلب المناطق الشمالية في البلاد والقاهرة الكبرى الكبرى وشمال الصعيد ويكون لطيفا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «مع دخول ساعات المساء سنبدأ نشعر بنشاط للرياح سرعاته مع بين الـ30 و40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما يزيد إحساسنا بالاجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل». 


وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية مستمر حتى غد الجمعة، وبداية من السبت سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي، على أن تكون ذروة الارتفاعات يوم الأحد.

الأرصاد درجات الحرارة الأجواء ربيعية الحرارة المعدلات الطبيعية

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