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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يوجه سؤالا لوزير الاتصالات عن خطة الحكومة لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس

عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى الدكتور عمرو طلعت،  وزير الاتصالات، بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس 5g.

وتساءل "محسب": “ما دور وزارة الاتصالات في دعم وتمهيد الطريق أمام تكنولوجيا الجيل الخامس  للاتصالات؟”.

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر بدأت خطوات جادة تجاه التحول الرقمي، خاصة بعد جائحة كورونا، والتى سيكون إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس خطوة رئيسية فيها، مؤكدا أن الأمر يحتاج مزيدا من الدعم لشبكات الجيل الرابع لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، في ظل وجود مناطق خارج تغطية خدمات الجيل الرابع.

وشدد "محسب" على ضرورة التوسع في تغطية الجيل الرابع لتحقيق التوازن بين مختلف المناطق، لتسهيل مهمة التحول الرقمي.

وأضاف أن وزارة الاتصالات تعد منذ فترة بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لكن يبدو أن الأمور تسير ببطء شديد، وهو ما يحتاج لتوضيح من جانب وزير الاتصالات، وتحديد الأسباب خلف ذلك.

وطالب "محسب"، وزارة الاتصالات بتسريع وتيرة العمل على تحسين خدمات الجيل الرابع، خاصة أن تفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "5g"، مرهون بإتاحة بنية تحتية متطورة، علاوة على إتاحة الترددات اللازمة لتشغيل الخدمة بشكل فعال، مشددا على ضرورة وجود جدول زمنى محدد من جانب شركات الاتصالات.

جائحة كورونا وزير الاتصالات شركات الاتصالات وزارة الإتصالات التحول الرقمي

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