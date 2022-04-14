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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر اتساعا.. كيا تكشف عن نيرو 2023 إصدار أمريكا الشمالية.. صور

كيا نيرو 2023 
كيا نيرو 2023 

أزاحت كيا الستار عن تشكيلة كيا نيرو موديل 2023 إصدار شمال أمريكا في معرض نيويورك الدولي للسيارات بدورته الحالية، وتشمل المتغير الكهربائي بالكامل بنطاق 253 ميلا في الشحنة الواحدة، وتبدو هذه النسخة معاد تصميمها بالكامل لتكون أكثر عصرية تجذب قطاع الشباب.

 كيا نيرو 2023 

ستستمر مجموعة نقل الحركة القياسية في شكلها الهايبرد تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، المحرك التقليدي رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 139 حصانًا مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 6 سرعات، ومحرك كهربائي، بنظام دفع أمامي. 

وبحسب تصريحات شركة “كيا موتور” الرسمية، فإن هذا الإصدار القياسي يستهلك 53 ميلا في الجالون وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية، وبالتالي فإن موديل 2023 أعلى من الطراز الحالي بـ  3 أميال في الجالون بالرغم من وجود نفس مجموعة النقل.

 كيا نيرو 2023 

سيتم أيضًا تقديم متغير هايبرد بلج إن في كيا نيرو 2023  يستخدم نفس محرك الأسطوانات الأربعة سعة 1.6 لتر، ولكنه يضيف محركًا كهربائيًا بقوة أعلى  وحزمة بطاريات تعمل بقوة 11.1 كيلو وات في الساعة، هذه المجموعة تقدم نطاق عمل كهربائي خالص حوالي 33 ميلًا لكل شحنة، وفقًا لشركة كيا. 

تقول الشركة أيضًا إن نيرو 2023 الهايبرد بلج إن يمكن إعادة شحن بطاريته بالكامل في أقل من 3 ساعات إذا تم توصيله بشاحن من المستوى 2.

 كيا نيرو 2023 

تقدم أيضا العلامة التجارية الكورية التابعة للشركة الأم "هيونداي" متغير كيا نيرو 2023 الكهربائي بالكامل تماما مثل الطراز الحالي، يستخدم محركًا كهربائيًا ينتج 201 حصان وحزمة بطاريات بجهد 64.8 كيلو وات في الساعة، ولكن تم تعزيز مدى السير ليصل إلى 253 ميلًا في الشحنة. 

كيا نيرو 2023 الكهربائية بالكامل سوف تدعم طريقة الشحن السريع للتيار المستمر DC fast-charging الذي يعيد شحن البطارية من 10 إلى 80% خلال  45 دقيقة فقط بهذا الاتصال الكهربائي.

 كيا نيرو 2023 

تتميز المتغيرات الثلاثة بمظهر يوحي بالقوة والصلابة مع زوايا حادة في الهيكل وثنائية اللون بين الطلاء والعمود C في الجهة الخلفية من السيارة مع تصميمات داخلية وخارجية تستخدم مواد مستدامة. 

تم تضمين المزيد من التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في كيا نيرو 2023 منها ميزات مساعدة السائق القياسية الجديدة مثل اكتشاف المشاة، ومساعدة الحفاظ على الممر، ومراقبة النقاط العمياء.

 كيا نيرو 2023 

من الميزات الاختيارية المتوفرة حسب الطلب في جميع إصدارات نيرو 2023 نظام التحكم بالتطواف الذكي مع ميزة القيادة شبه المستقلة، ويستخدم النظام معلومات من نظام الملاحة في نيرو بالإضافة إلى أجهزة استشعار على متن المركبة لتوفير طبقة إضافية من القدرة على التحكم التكيفي في التطواف.

تتميز الكابينة الداخلية في نيرو 2023 بأنها أكثر براحا من الطراز الحالي، وهذا الاتساع مقصود لراحة الركاب ويمكنهم من تمديد أرجلهم. 

نيرو الجديدة أكثر ما يميزها عن الموديل الحالي أنها تغيرت في كل أبعادها لتكون أكبر سواء في الطول أو العرض أو الارتفاع، حيث وجد بعض المشترين الحاليين أن موديل 2021 و2022 غير مريحة بعض الشيء.

أعلنت "كيا" أن نيرو 2023 ستكون متاحة للبيع بكل متغيراتها وتشكيلاتها المتنوعة في الصيف القادم.

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