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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انسحاب ناصر من انتخابات الأولمبية .. وتزكية حطب

هشام حطب
هشام حطب

انسحب أحمد ناصر من سباق رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية قبل أيام من موعد عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد في الدورة المقبلة ، لتتم تزكية المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ . 


تقدم ناصر بطلب رسمي لرفع اسمه من قائمة المرشحين في الانتخابات المقبلة ، مؤكدا دعمه ومساندته لقيادات اللجنة الأولمبية، وحرص اتحاده على المشاركة في الجمعية العمومية، ولكن مع سحب اسمه كمندوب عن اتحاد الثلاثي وترشيح عضو آخر  للمشاركة في جلسة الجمعية العمومية مع باقي الاتحادات.

 
وكانت الاتحادات الرياضية جددت تأييدها ودعمها الكامل لمجلس الأولمبية برئاسة حطب ، تأكيدًا على حجم الإنجازات التي تحققت الدورة الماضية ، وبناء جسور التعاون بين اللجنة وكافة الاتحادات الرياضية.

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اللجنة الاولمبية احمد ناصر هشام حطب دورة الألعاب الأولمبية Sports Fitness

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