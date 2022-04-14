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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يراجع كشوفات القمح المستهدف توريده من كل منطقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم  بمراجعة كشوفات الكميات المتوقع توريدها بمحيط كل صومعة تخزين ، والتي تحتوى على الحد الأدني للفدان الذي يبلغ 12 أردبا ، وتساهم تلك الكشوف في توقع الأقماح الموردة بكل المناطق ، مما يساهم في ضبط أعمال التوريد ورصد أية مخالفات من قبل البعض  تؤثر بالسلب على الكميات المستهدفة من كل قرية وعزبة.

كما اطمأن محافظ بني سويف على وضع لافتات بأماكن واضحة أمام كل الصوامع والشون ، تحتوي على الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة ـ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي وسرعة صرف مستحقات المزارعين بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، حيث تتضمن اللوحات أسعار الأردب ، والتحفيز المادي للكميات الموردة والحد الأدني المستحق للتحفيز ، وذلك لتشجيع التجار والموردين والمزارعين ( كبار المزارعين وصغارهم ) على توريد القمح لصوامع الدولة ، والذي يعتبر واجبا قوميا في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

 

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وتم إقرار سعر الأردب 820 جنيها زنة 150 كم " درجة النظافة 23.5 قيراط "، و810 جنيهات للأردب زنة 150 كم " درجة النظافة 23 قيراط " ، و800 جنيه سعر الأردب  زنة 150 كم " درجة النظافة 22.5 قيراط "، ويصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بمقدار 50جنيها للأردب زنة 150 كم ، ويصرف حافز تسويق ونقل بمقدار 15 جنيها للأردب الواحد ، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرج نظاقة لا تقل عن 22.5 قيراط

وجه المحافظ بمتابعة صرف المحفزات المادية المستحقة ، وتسريع حصول الموردين على استحقاقاتهم المالية مقابل الكميات الموردة ، مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقاضي ثمن الكميات الموردة لمستحقيها ، وأكد المحافظ على ضرورة رفع تقارير على مدار الساعة بأية معوقات تعرقل جهود الجهاز التنفيذي في هذا الشأن.

 

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