عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: صناعة بطاريات السيارات إنطلاقة جديدة في مجال توطينها

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تكثف جهودها من أجل توطين الصناعة وخاصة كل ما يخص صناعة السيارات في مصر سواء الكهربائية أو غيرها بعد انتشارها في العالم، علاوة علي اتجاه الدولة لتطبيق استراتجية التحول الأخصر من تدشين مشروعات وصناعات أقل خطرا علي البيئة.

 

توطين صناعة السيارات

 

وأكد “نصار” لـ"صدي البلد"، أن توطين صناعة السيارات سوف يقلل من استيرادها من الخارج والقطع الغيار الخاصة بها من بطاريات وغيرها، واتجاه الدولة لتوطين الصناعة لاستخدام السيارات الكهربائية من خلال تصنيعها لكونها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة يساهم بشكل كبير في القضاء علي الانباعاثات الضاره الناتجة من الوقود.

 

وأشاد النائب باتجاه الدولة لتوطين صناعة بطاريات السيارات باعتبارها خطوة هامة لريادة مصر في هذه الصناعة في المستقبل، لافتا إلي أن الدولة تقوم بجهود كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعات وإطلاق مشروعات ضخمة توفر فرص عمل ضخمة للشباب.

 

جاء ذلك بعد أن استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدي جمهورية كوريا، مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.


وأشار السفير إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.


ورحب مسئولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر في المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في السوق المصري.

الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي تكنولوجيا لجنة الصناعة بمجلس النواب صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

ترشيحاتنا

بعد ضبط 22 عاطل فى القليوبية..الإعدام عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

أعداء روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ السويد وفنلندا

ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ