برلماني: صناعة بطاريات السيارات إنطلاقة جديدة في مجال توطينها

قال مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة تكثف جهودها من أجل توطين الصناعة وخاصة كل ما يخص صناعة السيارات في مصر سواء الكهربائية أو غيرها بعد انتشارها في العالم، علاوة علي اتجاه الدولة لتطبيق استراتجية التحول الأخصر من تدشين مشروعات وصناعات أقل خطرا علي البيئة.

توطين صناعة السيارات

وأكد “نصار” لـ"صدي البلد"، أن توطين صناعة السيارات سوف يقلل من استيرادها من الخارج والقطع الغيار الخاصة بها من بطاريات وغيرها، واتجاه الدولة لتوطين الصناعة لاستخدام السيارات الكهربائية من خلال تصنيعها لكونها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة يساهم بشكل كبير في القضاء علي الانباعاثات الضاره الناتجة من الوقود.

وأشاد النائب باتجاه الدولة لتوطين صناعة بطاريات السيارات باعتبارها خطوة هامة لريادة مصر في هذه الصناعة في المستقبل، لافتا إلي أن الدولة تقوم بجهود كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توطين الصناعات وإطلاق مشروعات ضخمة توفر فرص عمل ضخمة للشباب.

جاء ذلك بعد أن استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدي جمهورية كوريا، مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.



وأشار السفير إلى الإمكانات الهائلة التي توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالإضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.



ورحب مسئولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر في المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في السوق المصري.