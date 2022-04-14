الزمالك على رأس المجموعة الثانية ببطولة كأس أفريقيا لكرة اليد

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والتى ستقام في دولة النيجر الشهر المقبل والتي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك.

وجاء كوماندوز يد الزمالك على رأس المجموعة الثانية للبطولة والتي تضم:

جي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري.

بينما ضمت المجموعة الأولي كلا من:

الأهلي المصري وفاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 8 إلى 20 من شهر مايو المقبل في دولة النيجر.



ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.